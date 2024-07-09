Toyota GR Corolla, piyasadaki en iyi hatchbacklerden biri olarak dikkat çekiyor. 300 beygir gücünde turboşarjlı üç silindirli motor, dört tekerlekten çekiş sistemi ve hızlı altı ileri manuel şanzıman ile donatılmış durumda. Ancak, bu popüler model yakın gelecekte yalnızca manuel olarak kalmayabilir.

İçindekiler Toyota GR Corolla otomatik versiyonu geliyor

Toyota GR Corolla otomatik versiyonu geliyor

Sızan belgelere göre, 2025 yılında Toyota GR Corolla otomatik seçeneği sunulabilir. Orijinal olarak GR Corolla Forum’da paylaşılan belgeler, direksiyon arkasında vites değiştirme kulakçıkları olan sekiz ileri otomatik şanzımana sahip bir “Premium AT” modelini gösteriyor. Altı ileri manuel şanzıman ise Core ve Premium donanımlarda standart olarak kalacak.

Toyota GR Corolla otomatik seçeneği eklemek mantıklı bir adım olacaktır. Yurt dışındaki GR Yaris, aynı 1.6 litrelik motoru kullanarak geçen yıl sekiz vitesli “Doğrudan Otomatik Şanzıman”a kavuşmuştu ve bu ekleme yalnızca 40 pound ağırlık artışı sağlamıştı. Bu seçeneğin ABD pazarına sunulması, GR Corolla’nın daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlayabilir.

Otomatik şanzımanlı Toyota GR Corolla, daha fazla tork üretecek. Mevcut altı ileri manuel şanzımanlı model 273 pound-feet tork üretirken, en üst seviye Morizo modeli 295 pound-feet tork üretiyor. Ancak belgeler, sekiz ileri otomatik şanzımana sahip Toyota GR Corolla’nın toplamda 295 pound-feet tork üreteceğini gösteriyor.

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Bir otomobil üreticisi sözcüsü Motor1’e yaptığı açıklamada, “Şu anda açıklayacak bir şeyimiz yok,” dedi. Ancak, otomatik Toyota GR Corolla söylentileri doğruysa, bu heyecan verici modelin yıl sonundan önce tanıtılmasını ve 2025’in başlarında satışa sunulmasını bekliyoruz.