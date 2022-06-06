Sony Group Corporation Perşembe günü, tamamına sahip olduğu yan kuruluşu Sony Corporation of America‘nın (SCA), uzay optik iletişimlerini yürütmek için yeni bir şirket olan Sony Space Communications Corporation (SSC) kurduğunu duyurdu.

Yeni şirket, Sony Space Communications Corporation, hızla büyüyen uzay sektörüne yatırım yaparak, yörüngedeki küçük uyduların lazer ışınları aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan cihazlar inşa edecek ve tedarik edecek.

Kyohei Iwamoto, “Şu anda uzayda yaklaşık 12.000 uydu var ve bu sayının gelecekte artması bekleniyor. Yörüngede kullanılan veri miktarı da yıldan yıla artıyor, ancak mevcut radyo dalgalarının miktarı sınırlı” dedi. “Düşük Dünya Yörüngesi (LEO) uydularının yer ile iletişim kurması gerekiyor, bu nedenle gerçek zamanlı iletişim için çok sayıda iletişim tesisi gerekiyor, bu da sorunlu çünkü bu uyduların onunla iletişim kurmak için doğrudan bir yer istasyonunun üzerinden geçmesi gerekiyor.” dedi.

Bu sorunları çözmek için SSC, bir lazer ışını aracılığıyla LEO’daki mikro uyduları bağlamak için ilgili hizmetleri sağlamak üzere küçük optik iletişim cihazları geliştirmeyi planlıyor. SSC, bu optik iletişim ekipmanını uydu geliştirme üzerinde çalışan şirketlere bir hizmet olarak sunmayı planlıyor. SSC, optik iletişim kullanarak, geleneksel iletişim için büyük anten ve yüksek güç çıkışı gerektirdiği için geleneksel radyo iletişimiyle fiziksel olarak zor olan küçük cihazlarla yüksek hızlı iletişim gerçekleştirmeyi amaçlayacak.

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Ayrıca SSC, sadece uydular ile yer arasında değil, yörüngedeki uydular arasında da bir optik iletişim ağı kurarak, yerdeki herhangi bir yerden uzaydaki herhangi bir uyduya gerçek zamanlı iletişim sağlamayı hedefliyor. Optik iletişimin uygulanması, radyo iletişiminin ihtiyaç duyduğu belirli lisans türlerini gerektirmediğinden, geleneksel radyo frekansı iletişiminden daha kolaydır.

SpaceX kendi lazer iletişim cihazlarını kendi bünyesinde yapıyor ve bunları ilk olarak geçen yılın sonlarında Starlink uydularında piyasaya sürdü.

Sony, ilk başarılı testlerinden birinin 2020’de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Japonya’daki bir yer istasyonuna lazerle yüksek çözünürlüklü görüntü verileri ilettiğinde gerçekleştiğini söyledi.

SSC, kullanımı kolay uydular arası iletişim yetenekleri sağlayarak, uzaydaki iletişim miktarını artırmayı ve dünya, uzay ve gerçek zamanlı hizmetler gibi uygulamaları kapsayan bir İnternet iletişim ağı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.