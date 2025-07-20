Toyota, SUV segmentindeki rekabeti yeni bir seviyeye taşıyan ve büyük bir merakla beklenen modeli Toyota Corolla Cross Hybrid’i Türkiye pazarında satışa çıkardı. Markanın hibrit teknolojisindeki uzmanlığını ve Corolla modelinin efsanevi mirasını bir araya getiren bu yeni araç, lansmana özel belirlenen fiyatları ve zengin donanım seçenekleriyle şimdiden adından sıkça söz ettiriyor. Modern tasarımı, artırılmış performansı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle Toyota Corolla Cross Hybrid, C-SUV segmentinde dengeleri değiştirmeye aday görünüyor.

Toyota Corolla Cross Hybrid Neler Sunuyor?

Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid, markanın global ölçekte başarısını kanıtlamış olan 5. jenerasyon hibrit teknolojisi ile donatıldı. Bu teknoloji, hem daha keyifli bir sürüş deneyimi hem de etkileyici bir düşük yakıt tüketimi vadediyor. Tüm donanım paketlerinde standart olarak sunulan Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketi, sürücü ve yolcular için en üst düzeyde koruma sağlıyor. Aracın teknoloji cephesinde ise standart olarak gelen 10.5 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı dikkat çekiyor.

Model, Flame, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Giriş seviyesi olan Flame paketinde bile oldukça zengin bir donanım listesi bulunurken, Passion donanımında bu özelliklere ek olarak panoramik cam tavan, 12.3 inç tam dijital gösterge ekranı ve elektrikli bagaj kapağı gibi premium dokunuşlar ekleniyor. Bu donanım seviyesi, Toyota Corolla Cross Hybrid modelinin konforunu bir üst noktaya taşıyor.

Serinin en üst donanımı olan Passion X-Pack ise adeta bir teknoloji ve konfor şöleni sunuyor. Bu pakette yeni tasarımlı 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, sürüş güvenliğini artıran Adaptif Uzun Hüzmeli Farlar, Panoramik Görüntü Monitörü ve park manevralarını kolaylaştıran Akıllı Park Asistanı gibi özellikler öne çıkıyor. Ayrıca, konser salonu akustiği sağlayan JBL premium ses sistemi, deri döşemeli ve ısıtmalı koltuklar ve Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi donanımlar da bu pakette yer alıyor.

Toyota Corolla Cross Hybrid Teknik Özellikleri

Motor: 1.8 litre 5. Nesil Tam Hibrit

1.8 litre 5. Nesil Tam Hibrit Maksimum Güç: 140 PS

140 PS Maksimum Tork: 185 Nm

185 Nm Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Önden Çekiş Yakıt Tüketimi (WLTP): 5.0-5.1 lt/100 km

5.0-5.1 lt/100 km CO2 Emisyonu (WLTP): 113-115 g/km

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyatı Ne Kadar?

Toyota Türkiye, yeni Toyota Corolla Cross Hybrid modelini oldukça iddialı ve rekabetçi lansman fiyatlarıyla piyasaya sürdü. Aracın başlangıç fiyatı, SUV sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Üç farklı donanım seviyesiyle sunulan modelin her versiyonu, kendi segmentinde fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor. Bu fiyatlandırma stratejisi, Toyota Corolla Cross Hybrid modelinin satış rakamlarını olumlu yönde etkileyecektir.

Yeni Corolla Cross Hybrid Flame: 2.075.000 TL

2.075.000 TL Yeni Corolla Cross Hybrid Passion: 2.190.000 TL

2.190.000 TL Yeni Corolla Cross Hybrid Passion X-Pack: 2.650.000 TL

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