Total War: Warhammer 2 PC İnceleme

2000 başından beri bizlerle olan “The Creative Assembly” imzalı Total War serisi, sıra esaslı strateji türünü tanımlayanlardan biri oldu. Konsol yerine sadece bilgisayar kullanıcılarına hitap eden bu seri, farklı bölümlerde Moğollar, Vikingler, Barbarlar, Krallıklar, Samuraylar, Napolyon, Roma’lılar gibi farklı uygarlıkları konu edindi. Geçen seneki Total War: Warhammer oyunu bir diğer dönüm noktası olmuş ve ciddi anlamda beğeni kazanmıştı. Ne de olsa Games Workshop ile yapılan işbirliğinden sonra yer verilen Warhammer serisine özel ırklar oyuna tamamen farklı bir çehre kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda Warhammer fanatiklerini de kervana katmıştı. Mayıs 2016’da sunulan serinin onuncu oyununun, yeni başlayan bir üçlemenin ilk ayağı olduğu biliniyordu. Devamı niteliğindeki Total War: Warhammer II oyunu beklendiği gibi SEGA tarafından 28 Eylül 2017 tarihinde Windows kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Sadece İngilizce seslendirme seçeneği olan oyunda arabirim ve altyazı olarak Türkçe seçilebiliyor. Daha satışa çıkmadan 150 bin civarı önsipariş alan son bölümde en düşük sistem gereksinimleri 64-bit Windows işletim sistemi, Core 2 Duo 3 GHz işlemci, 5 GB RAM bellek, GeForce GTX 460 ya da Radeon HD 5770 ekran kartı ve 60 GB boş disk alanı gibi düşük donanımlar. İndirme sırasında 25.6 GB boyutunda veri çekiliyor ve sonrasında Steam klasöründe 38 GB civarı disk alanı kullanılıyor. Hatta yerine göre çözünürlüğü 720p seçip Intel HD4000 bütünleşik görüntü devresiyle bile oynanabileceği ifade ediliyor. Steam üzerinden almak isterseniz 150 TL (ABD fiyatı 60 dolar) ve Aral sitesinde indirimle birlikte 144 TL olarak bulunuyor. İşin ilginci şu aşamada bir önceki bölüm olan Total War: Warhammer ise Steam ortamında 179 TL’den satılmaya devam ediyor! Kısa sürede önceki bölüme indirim gelmesi muhtemel.

Söz konusu Warhammer evreni olunca farklı ırklar ve olağanüstü güçler görmek şaşırtıcı değil. Daha önceki Warhammer bölümünü oynamışsanız yabancılık hissetmeyeceksiniz. Ulthuan, Naggaroth, The Southlands ve Lustria olmak üzere dört ayrı kıtada geçen oyunda amaç Ulthuan’daki Great Vortex’in kontrolünü ele geçirmek. İlk aşamada yer alan ırklar Lizardmen, High Elves, Dark Elves ve Skaven. İşin ilginci üçlemenin ilk bölümüne sahip olanlar o bölümdeki Empire, Greenskins, Dwarfs ve Vampire Counts ırklarını çoklu oyuncu modunda kullanabilir oluyor ve daha en baştan seçenekleri ikiye katlanıyor. Hemen tahmin edilebileceği üzere daha fazla ırk, daha fazla oyun seçeneği demek ve her bir ırkın farklı özelliklere, avantajlara sahip olduğu açık. Bu da oyunun çok daha ilgi çekici olmasını sağlıyor. Hem farklı ırklar, hem de çok oyuncu modundan ötürü uzun saatler sıkılmadan oynayabileceğiniz bir diğer oyun.

Irkların özellikleri ve farklarına değinmek istemiyoruz çünkü oyunu oynarken bu heyecanı yaşamanız daha doğru olacak. İlerde sunulacak bir güncellemeyle çok oyuncu moduna ilk iki bölümü birden kapsayan haritalar da eklenecek. İlk bölüm aksine bu bölüm daha fazla hikaye anlatarak oyuncuları havaya sokmaya çalışıyor. Beğeni gören TW: Warhammer’a kıyasla çıtanın biraz daha yükseldiği hemen hissedilebiliyor. Daha önceki bölümde olduğu gibi Steam Workshop desteği hızlı biçimde yeni haritalar, silahlar ve modların sunulmasına olanak veriyor ve ciddi anlamda geniş bir kitle söz konusu. Oyunun genel anlamda herhangi bir teknik sorun içerdiğini görmedik ve de duymadık. Orta seviye bir sistemle bile akıcı biçimde oynamak mümkün yani anlık takılmalar ya da FPS düşüşleri gözlenmiyor. Crative Assembly’nin oyun motorunu güncelleyerek kararlılığı arttırdığı apaçık ortada. Aynı zamanda grafik detay anlamında ilerlemeler de hissediliyor. Yapay zekanın son derece iyi olduğu da söylenmeli.

Total War: Warhammer 2

KÜNYE

Yapımcı: Creative Assembly

Yayıncı: SEGA

Tür: RTS

Platform: Windows

Web: www.totalwar.com/total_war_warhammer_2

Nereden Alınır: Steam ya da Aral Game

Puan: 92