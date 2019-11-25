Toshiba, tek kan damlasından 13 kanseri ayırt edebilen cihaz üretti!

Toshiba, tek bir kan damlası örneğinden 13 kanser türünü ayırt edebilen akıllı cihaz geliştirdi. Gelecekte, kan tahlili çok daha pratik bir hale gelebilir.

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Toshiba Topluluğu, tek kan damlasıyla %99 doğruluk oranıyla 13 farklı kanser türünü birbirinden ayırt edebilen yeni bir cihaz ürettiğini açıkladı. Şirketten açıklama bugün itibariyle geldi. Toshiba, Ulusal Kanser Merkezi ve Araştırma Enstitüsü ve Tokyo Medikal Üniversitesi işbirliğiyle teşhis metidoları geliştirdi.

Şirket, yaratılan teknolojinin birkaç sene içerisinde yaygınlaşmasını beklediklerini dile getirdi. Şu an kanser araştırmaları için çok erken bir safhada olduğu aktarılırken sistemin kan üzerindeki kanser hücrelerinin microRNA moleküllerinin tespit edilmesi için dizayn edildiğini belirtti.

Yöntemin maaliyetli ve bir o kadar geliştirilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Toshiba Laboratuvar Araştırmaları şefi basına birtakım açıklamalardaa bulundu:

Test şu anda gastirik, özfagus, akciğer, karaciğer, safra yolları, pankreas, bağırsak, yumurtalık, prostat, mesane ve memekanserlerinin yanı sıra sarkom ve glimonanın tespitinde kullanılacak.

Toshiba, testin iki saatten kısa sürdüğünü cihazın oldukça küçük ve çipi geliştirdiklerini belirtti. Kan testlerinin Çin parasına göre 20.000 Yuan’dan ucuza mal olması beklendiğini ekledi.

Beş yıllık iş planlama stratejilerini Aralık itibariyle açıklayan Japon şirketin potansiyel medikal sistemlerin dışında, genom analizleri, hücre teşhisi dahil, tıbbi işletmeler için ; otomasyon sistemleri, pil teknolojileri ve dijital çözümlere yoğunlaşması bekleniyor.

Japonların, sağlık konusundaki atılımları düşünüldüğünde geleceğin ne denli parlak olduğu şimdiden fark edilebiliyor. Umarım yakın zamanda bu tip teknolojik gelişmeler yoğunlaşır ve kanser tedavilere daha pratik bir hale gelebilir.