Haber
Toplam 61 TL değerindeki iki oyun, kısa süreliğine ücretsiz!
Ödüle layık görülmüş ve toplam 61 TL değerindeki iki oyun Google Play Store üzerinde 1 hafta süreyle tamamen ücretsiz olarak satın alınabiliyor.
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Monument Valley 2 ve Lara Croft GO haberimizin konusu olan oyunlar. Google Play Store’daki satış fiyatları sırasıyla 17,99 TL ve 42,99 TL olan bu oyunlar, The Game Awards‘da “En İyi Mobil Oyun” dalında ödül (MV2 2017’de, Lara Croft ise 2015’te olmak üzere) kazandı.
Hem medyadan hem de oyunculardan yüksek oranda pozitif geri bildirime sahip bu oyunlar, önümüzdeki 7 gün boyunca ücretsiz olarak satın alınabilecek. Özellikle evlerimizde kalmamız gereken bu salgın döneminde, bu oyunlarla can sıkıntınızı bir nebze dindirebilirsiniz.
Oyunlara ait Google Play Store linkleri:
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2, görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı!
Önümüzdeki ay gelecek olan Oppo Reno Ace 2, PDCM00 model koduyla 3C‘de görüntülendi. Liste, cihazın 5G ağlarını destekleyeceğini ortaya çıkardı. Ayrıca telefonda 65W gücünde hızlı şarj desteğinin de bulunacağı açıklandı.
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Oppo Reno Ace 2 nasıl bir tasarım ile gelecek?
Reno Ace 2, bugün TENAA‘da ortaya çıktı ve yayınlanan raporda telefonun tasarımını gösteren görseller yer alıyor. Ayrıca 3C‘de yer alan 5G ağlarını destekleyeceği açıklaması, TENAA tarafından da doğrulandı. Tasarım olarak Oppo Reno Ace 2‘de, ön tarafta sol üst köşede daire şeklinde olan selfie kamera kurulumu bulunacak. Cihaz, arka tarafta ise dairesel bir kurulum içinde dörtlü kamera dizilimi bulunduracak. Bu, geçtiğimiz hafta sızdırılan bir görüntüye oldukça benziyor. Ancak, ikisi arasındaki tek fark, bugün ortaya çıkan görsellerde kameraların sağ tarafında flaşın bulunması. Daha önce sızan fotoğrafta ise flaş bulunmuyordu.
Bugün ortaya çıkan görsellerden sonra, eskiden sızıdırılan görsellerin yüksek ihtimalle sahte veya başka telefonlara ait olduğu ortaya çıkmış oldu. Bunlar haricinde Reno Ace 2‘nin sağ tarafında güç tuşu, sol tarafında ise ses açma kapama tuşlarının bulunduğunu görüyoruz.
Cihazın TENAA‘da ortaya çıkmasının ardından bir Oppo çalışanı, Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşıma göre, Reno Ace‘de bulunmayan kablosuz şarj, Reno Ace 2‘de 40W gücünde bulunacak.
Yazılım
Final Cut Pro ve Logic Pro X, 3 ay ücretsiz denenebilecek!
Apple kullanıcılarının severek kullandığı üretkenlik yazılımları, Final Cut Pro ve Logic Pro X için deneme sürelerini 3 ay olarak yeniledi.
Daha önce 1 ay olan Final Cut Pro ve Logic Pro X yazılımlarının deneme süresi, COVID-19 salgının dünya genelinde ki insanları evlerinde karantina sürecine sokmuş olması sebebiyle 3 ay olarak yenilendi. Apple tarafından konu ile ilgili yapılan duyuruda deneme süresinin, evinde olan ve profesyonel araçlar üzerinde ustalaşmak isteyen kullanıcıların denemesi amacıyla uzatıldığı belirtildi. Final Cut Pro yazılımı an itibarıyla haberimizin devamında verdiğimiz link üzerinden denemeye başlayabilirsiniz. Logic Pro X yazılımı ise daha önce herhangi bir deneme süresine sahip değildi. İlk defa kullanıcılara ücretsiz deneme şansı verilecek olan yazılım pek yakında kullanıcılara sunulmuş olacak.
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Salgın dolayısıyla kullanıcılara tanınan 3 aylık deneme kampanyasının sonlandırılacağı tarih ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Apple’ın salgın kontrol altına alınana kadar bu kampanyayı sürdürmesi bekleniyor. Bunlara ek olarak 1 aylık deneme süresi devam eden kullanıcıların da bu fırsattan yararlanabileceğini belirtmeden geçmeyelim.
Deneme süresi sonunda yazılımı satın almak isteyen kullanıcılar için Final Cut Pro 1.999 TL, Logic Pro X ise 1,349 TL fiyat etiketi ile App Store üzerinden satın alınabilecek.
Final Cut Pro, 3 aylık deneme sürümüne link üzerinden ulaşabilirsiniz. Logic Pro X için deneme sürümü ise pek yakında link üzerinden kullanılabilir olacak.
Akıllı Telefonlar
realme ve OnePlus garanti sürelerini uzatma kararı aldı
Corona virüsün etkileri tüm hızıyla devam ederken, firmalar kullanıcılarına bazı konularda yardım etmeye çalışıyor. Bu firmalar arasında yer alan realme ve OnePlus da cihazlarının garanti sürelerini uzatma kararı aldılar.
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Mayıs sonuna kadar garanti süreleri uzatıldı.
realme ve OnePlus, Corona virüse karşı kullanıcılarına destek veriyor. Dünya genelinde pek çok farklı piyasa kolunu olumsuz etkileyen virüs karşısında ayakta durmaya çalışan firmalar, çözüm yolları arıyorlar. Bu durumdan oldukça fazla etkilenen akıllı telefon piyasası da, üretim ve stok bazlı sıkıntılar yaşıyor. Dünya nüfusunun yarısının neredeyse sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamadığı şu günler akıllı telefon piyasasında yeni sorunlar görülmeye başlandı. O sorunlardan biri de kuşkusuz cihaz garanti süreleri. Firmaların daha önceden satışını yaptığı cihazlara sağladığı garanti sürelerini kullanıcılar, sokağa çıkma yasakları ve bazı diğer sorunlar nedeniyle kullanamamakta. Bu durum karşısın da Huawei garantisi bu dönemde bitmek üzere olan cihazlarının sürelerini 3 aya kadar uzatma kararı aldı. Huawei‘nin ardından realme ve OnePlus aynı yolu izleyerek Mart ve Nisan 2020 tarihleri arasında garanti süreleri bitecek olan cihazlarının garantilerini Mayıs 2020 tarihine kadar uzattı.
Konuyla ilgili olarak bu uzatmalar şu an için sadece Hindistan bölgesinde başlamışken, iki firmanın da bunu dünya geneline yaymayı hedeflediği de gelen bilgiler arasında. Garanti sürelerinin uzadığını Twitter üzerinden açıklayan OnePlus, cihazı tamirde kalan kullanıcıları için yedek cihaz gönderme girişimini başlatmayı düşünüyor. Firma bu sayede kullanıcıları ile iletişimi kaybetmemek ve güven ortamını korumayı hedeflemekte.
By staying home, you and your community stay safe. We’re extending our warranty and updating our returns policy to help you during this time. Visit the forums now to learn more
— OnePlus Support (@OnePlus_Support) March 25, 2020