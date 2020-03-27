Toplam 61 TL değerindeki iki oyun, kısa süreliğine ücretsiz!

Ödüle layık görülmüş ve toplam 61 TL değerindeki iki oyun Google Play Store üzerinde 1 hafta süreyle tamamen ücretsiz olarak satın alınabiliyor.

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Monument Valley 2 Monument Valley 2 Monument Valley 2 Monument Valley 2

Monument Valley 2 ve Lara Croft GO haberimizin konusu olan oyunlar. Google Play Store’daki satış fiyatları sırasıyla 17,99 TL ve 42,99 TL olan bu oyunlar, The Game Awards‘da “En İyi Mobil Oyun” dalında ödül (MV2 2017’de, Lara Croft ise 2015’te olmak üzere) kazandı.

Lara Croft GO Lara Croft GO Lara Croft GO Lara Croft GO

Hem medyadan hem de oyunculardan yüksek oranda pozitif geri bildirime sahip bu oyunlar, önümüzdeki 7 gün boyunca ücretsiz olarak satın alınabilecek. Özellikle evlerimizde kalmamız gereken bu salgın döneminde, bu oyunlarla can sıkıntınızı bir nebze dindirebilirsiniz.

Oyunlara ait Google Play Store linkleri:

Lara Croft GO

Monument Valley 2