Yazılım
Final Cut Pro ve Logic Pro X, 3 ay ücretsiz denenebilecek!
Apple kullanıcılarının severek kullandığı üretkenlik yazılımları, Final Cut Pro ve Logic Pro X için deneme sürelerini 3 ay olarak yeniledi.
Daha önce 1 ay olan Final Cut Pro ve Logic Pro X yazılımlarının deneme süresi, COVID-19 salgının dünya genelinde ki insanları evlerinde karantina sürecine sokmuş olması sebebiyle 3 ay olarak yenilendi. Apple tarafından konu ile ilgili yapılan duyuruda deneme süresinin, evinde olan ve profesyonel araçlar üzerinde ustalaşmak isteyen kullanıcıların denemesi amacıyla uzatıldığı belirtildi. Final Cut Pro yazılımı an itibarıyla haberimizin devamında verdiğimiz link üzerinden denemeye başlayabilirsiniz. Logic Pro X yazılımı ise daha önce herhangi bir deneme süresine sahip değildi. İlk defa kullanıcılara ücretsiz deneme şansı verilecek olan yazılım pek yakında kullanıcılara sunulmuş olacak.
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Salgın dolayısıyla kullanıcılara tanınan 3 aylık deneme kampanyasının sonlandırılacağı tarih ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Apple’ın salgın kontrol altına alınana kadar bu kampanyayı sürdürmesi bekleniyor. Bunlara ek olarak 1 aylık deneme süresi devam eden kullanıcıların da bu fırsattan yararlanabileceğini belirtmeden geçmeyelim.
Deneme süresi sonunda yazılımı satın almak isteyen kullanıcılar için Final Cut Pro 1.999 TL, Logic Pro X ise 1,349 TL fiyat etiketi ile App Store üzerinden satın alınabilecek.
Final Cut Pro, 3 aylık deneme sürümüne link üzerinden ulaşabilirsiniz. Logic Pro X için deneme sürümü ise pek yakında link üzerinden kullanılabilir olacak.
Ağ Teknolojileri
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu!
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu! Reuters‘ın haberine göre Çinli şirketler, yapay zeka(AI) ve artırılmış gerçeklik üzerine beraber çalışacaklar.
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Huawei ve Tencent “cloud gaming” platformu için beraber çalışıyor!
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Tencent, son zamanlarda sık sık gündem olan Huawei markası ile beraber “cloud gaming” platformu geliştirdiğini duyurdu. Çinli şirketlerin şu an için odak noktası yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik.
Beraber yürütecekleri çalışmalarda Tencent‘in “GameMatrix” cloud gaming platformunu büyütmek için Huawei‘nin Kungeng işlemcisi kullanılacak.
Cloud Gaming (bulut oyun) nedir?
Cloud gaming‘in kısaca kendi evinizde bulunan cihazlar ile başka cihazlarda çalışan uygulamaları kontrol edebilmeniz diyebiliriz. Günümüzde oyunların ve uygulamaların gelişmesiyle beraber, sahip olduğumuz cihazların donanımları yetersiz kalmaya başlıyor. Bu yetersizliği gidermenin ve üst seviye donanım bileşenlerine sahip olmanın maliyeti de git gide artıyor. Şirketlerin sunucularında var olan oyunlara, kendi cihazlarınızdan donanımları yetersiz olsa bile güçlü bir internet altyapısı ile ulaşabiliyorsunuz. Bu hizmete şu an için NVIDIA GeForce Now örneğini verebiliriz.
Yazılım
YouTube Music uygulaması, şarkı sözleri özelliğine kavuştu!
YouTube Music uygulaması için geçtiğimiz haftalarda şarkı sözleri kısmını bazı kullanıcılar için erişime açtığını duyurmuştuk. Şimdi ise YouTube bu özelliği herkes için kullanıma açmış oldu.
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YouTube Music uygulaması bildiğiniz üzere YouTube üzerinde yayınlanmış olan şarkıların görüntülü veye sadece sesli olarak erişmenize olanak sağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda şirket, kullanıcılarına test etmeleri için şarkı sözleri özelliğini yayına aldı. Şimdiye dek kısıtlı kullanıcı tarafından kullanabilen bu fonksiyona artık herkes erişebiliyor.
Özelliği görüntülemek için ücretli abonelik servisini edinmeniz gerekmiyor. Özellik, YT Music’i hem bedava hem de ödeme seçenekleriyle kullanan kullanıcılar için görüntülenebiliyor. Yaratılan fonksiyonu kullanmak da oldukça basit, YT Music’e girdiğinizde şarkı oynatıcı üzerinde yer alan “i” butonuna basmanız yeterli oluyor.
Bu kısmında eğer yapımcı şirket şarkı sözlerini eklemiş ise görüntüleyebiliyorsunuz. Henüz bu özellik çok yeni olduğu için birçok sanatçının şarkılarına sözleri dahil etmediğini görüyoruz. Özellik dahilinde açılan şarkı sözleri ekranından aşağıya kaydırarak sözleri takip edebiliyorsunuz.
İleride yayınlanan bu özelliğin kareoke’yi seven kullanıcılar için daha da şekilleneceğini tahmin ediyoruz. Şarkı takibini destekleyen MusixMatch gibi uygulamalar bu desteği aylık abonelik yöntemiyle kullanıcılarına sunuyorlar.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 7’ye Ubuntu Touch’ı uyarlamayı başardılar!
Xiaomi Redmi Note 7 cihazında yakın zamanda Ubuntu Touch’ın çalıştığını görebiliriz. XDA’in haberine göre geliştirici ekip, Ubuntu’nun geliştirme süreci duran Touch versiyonunu Redmi Note 7’de çalıştırmayı başardılar.
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Günümüze kadar en çok yazılım uyarlanan telefon ne deseydiniz tabiki HTC’nin efsaneleşen HD2 modeli derdim. Keza HTC’nin bu cihazına Windows’un RT versiyonu dahi portlanmıştı. Şu an bile geliştiriciler bu cihazı yaşatmak için çaba gösteriyorlar.
Hatırlarsınız ki Ubuntu telefonlar için geliştirimiş olduğu işletim sistemi olan Ubuntu Touch’ın geliştirme sürecini durdurma kararı almıştı. Mobil sektörde başarı yakalayamayan şirketin bu projesi UB Ports adındaki geliştirici ekibi tarafından sahiplenmiş ve bu yazılımın ölmemesi adına çalışmalar devam etmişti.
Günümüzde de hala kullanıcıların istekleri doğrultusunda Linux’un sevilen versiyonu telefonlara port edilmeye devam ediliyor. Fakat haberimize konu olan kısım bu ekibin çalışmalarından biraz farklı.
Bir XDA geliştiricisi olan erfanoabdi, projenin HaliumOS tabanlı olduğunu ve Hallium geliştiricilerinden biri olan NotKit’den yardım alarak hazırlandı. Port’un aslı da F(x)tec Pro1 adlı bir cihaza ait.
Danct12 adlı bir diğer geliştiricimiz ise daha önce Xiaomi Redmi 4X cihazına Ubuntu Touch’ı açabilen geliştiricilerden biri. erfonabdiye bu süreçte cihaz ağaçlarını derleyerek sorunsuz bir kaynak oluşturmasını sağlamış. Yani var olan proje üzerinden cihaza derleme ve yazılımsal uyumluluk oluşturmuş.
#UbuntuTouch for #RedmiNote7.
Will come… when it’s ready.@tuxphones @UBports pic.twitter.com/aWrlTygruF
— Danct12 (@RealDanct12) March 17, 2020
Danct12’nin yukarıda görmüş olduğunuz videoda da Ubuntu Touch’ın çalıştığını görebiliyorsunuz. Fakat, halihazırda sadece cihazın dokunmatik ünitesi aktif şekilde işlem yapabiliyor. Uygulama ve donanımsal uyum henüz hazırlanmış değil.
Fakat yakın zamanda geliştiricilerin bu sorunları kökten çözerek sorunsuz Ubuntu portunu hazırlayacaklarını düşünüyoruz. XDA’da çıkan konu başlığına erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.