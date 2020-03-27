Final Cut Pro ve Logic Pro X, 3 ay ücretsiz denenebilecek!

Apple kullanıcılarının severek kullandığı üretkenlik yazılımları, Final Cut Pro ve Logic Pro X için deneme sürelerini 3 ay olarak yeniledi.

Daha önce 1 ay olan Final Cut Pro ve Logic Pro X yazılımlarının deneme süresi, COVID-19 salgının dünya genelinde ki insanları evlerinde karantina sürecine sokmuş olması sebebiyle 3 ay olarak yenilendi. Apple tarafından konu ile ilgili yapılan duyuruda deneme süresinin, evinde olan ve profesyonel araçlar üzerinde ustalaşmak isteyen kullanıcıların denemesi amacıyla uzatıldığı belirtildi. Final Cut Pro yazılımı an itibarıyla haberimizin devamında verdiğimiz link üzerinden denemeye başlayabilirsiniz. Logic Pro X yazılımı ise daha önce herhangi bir deneme süresine sahip değildi. İlk defa kullanıcılara ücretsiz deneme şansı verilecek olan yazılım pek yakında kullanıcılara sunulmuş olacak.

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Salgın dolayısıyla kullanıcılara tanınan 3 aylık deneme kampanyasının sonlandırılacağı tarih ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Apple’ın salgın kontrol altına alınana kadar bu kampanyayı sürdürmesi bekleniyor. Bunlara ek olarak 1 aylık deneme süresi devam eden kullanıcıların da bu fırsattan yararlanabileceğini belirtmeden geçmeyelim.

Deneme süresi sonunda yazılımı satın almak isteyen kullanıcılar için Final Cut Pro 1.999 TL, Logic Pro X ise 1,349 TL fiyat etiketi ile App Store üzerinden satın alınabilecek.

Final Cut Pro, 3 aylık deneme sürümüne link üzerinden ulaşabilirsiniz. Logic Pro X için deneme sürümü ise pek yakında link üzerinden kullanılabilir olacak.