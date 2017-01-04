Oyunun senaristinin görevini bırakmasıyla, Lara adeta öksüz kaldı.

Yılların eskitemediği bir diğer seri olan Tomb Raider‘ın yeni oyunları, bildiğiniz gibi Crystal Dynamics tarafından geliştiriliyor. Daha öncesinden havada adeta parendeler attığımız oyunlar, yapımcının etkisi ile son iki seferdir bu parendelerin yerini hayatta kalma ögesine bırakmıştı. Konu olarak önceki oyunlarına kıyasla bir hayli ciddileşen; hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da acı çeken bir Lara getiren serinin senaristi Rhianna Pratchett, kişisel Twitter hesabı üzerinden seriyi bıraktığını açıkladı.

Bu noktada bizi üzen bir diğer nokta, serinin adeta “öksüz” kalması. Bunun nedeni, Rhianna‘nın yerini dolduracak başka bir isim şu ana kadar daha açıklanmamış durumda. Konuya açıklık getiren serinin yapımcı şirketi Crystal Dynamics; kendisine Lara‘nın sesi olduğu ve bütün emekleri doğrultusunda büyük bir efor sarf ettiği için ekipçe teşekkür ettiklerini ve yeni maceralarda kendisine en güzel dileklerini belirtiklerini açıkladı. Böylelikle ortada bir anlaşamamazlık ya da kötü bir ayrılık olmadığını, her şeyin istekler doğrultusunda olduğunu anlıyoruz.

Rhianna aynı zamanda Mirror’s Edge, Overload ve Heavenly Sword gibi büyük yapımlarda da senarist olarak görev almıştı. Bundan sonraki yeni macerası ne olur bilemiyoruz ama çalıştığı bir sonraki oyunu müthiş bir şekilde geliştireceğinden eminiz. Son olarak, yapımcı tarafından resmi olarak seri içerisinde üçüncü bir oyunun duyurulmadığının ama bazı dedikoduların da sosyal ortamlarda dolaştığının altını çizelim. Buna göre, serinin üçüncü oyunu Shadow of the Tomb Raider ismini taşıyacak. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama sadece Tomb Raider ismi bile bizleri heyecanlandırmaya yetiyor.