Bu videomuzda TOGG çıkmaya hazırlanırken fiyat konusuna bir kez daha değiniyoruz. Fiyatı için telaffuz edilen “İçten yanmalı C sınıfı SUV araçlar ile rekabetçi fiyat” söylemi üzerinden günümüz rakiplerine ve fiyatlarına göz atalım.

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TOGG’UN FİYATI NE KADAR OLACAK? | Rakibi Olan İçten Yanmalı Araçlar ve Fiyatları

Araba Habercisi Murat Tosun veya Aydoğan değerlendiriyor.