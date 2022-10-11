Bu videomuzda Monster, GameGaraj, HP, Acer ve Asus gibi markalara ait fiyat ve performans odağındaki oyuncu dizüstü bilgisayarlarına göz attık. 17.000 TL’den başlayarak 30.000 TL’ye varan fiyat skalasındaki modellerden bir adet de bonus olarak en ucuz 3080 içeren modeli de ekledik.

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Ürünleri seçerken en az Nvidia GeForce RTX 3050 ve i5/Ryzen 5 işlemci sunmasına özen göstererek hazırladığımızı belirtelim.

Listedeki ürünlerin HepsiBurada üzerinden fiyat kontrolünü yapmak için; https://hwp.to/GamingLaptop

Listedeki ürünlerin Monster olanlarına sitesinden göz atmak ve özelleştirmek için; https://hwp.to/AbraA5

Listedeki ürünlerin GameGaraj modellerine göz atmak ve özelleştirmek için; https://hwp.to/Slayer