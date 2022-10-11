Bu videomuzda Monster, GameGaraj, HP, Acer ve Asus gibi markalara ait fiyat ve performans odağındaki oyuncu dizüstü bilgisayarlarına göz attık. 17.000 TL’den başlayarak 30.000 TL’ye varan fiyat skalasındaki modellerden bir adet de bonus olarak en ucuz 3080 içeren modeli de ekledik.
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İçindekiler
EN UCUZ OYUNCU BİLGİSAYARLARI! | RTX 3050, 3060, 3070 ve 3080’li Modeller!
Ürünleri seçerken en az Nvidia GeForce RTX 3050 ve i5/Ryzen 5 işlemci sunmasına özen göstererek hazırladığımızı belirtelim.
Listedeki ürünlerin HepsiBurada üzerinden fiyat kontrolünü yapmak için; https://hwp.to/GamingLaptop
Listedeki ürünlerin Monster olanlarına sitesinden göz atmak ve özelleştirmek için; https://hwp.to/AbraA5
Listedeki ürünlerin GameGaraj modellerine göz atmak ve özelleştirmek için; https://hwp.to/Slayer