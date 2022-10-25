Togg, Türk Hava Yolları iş birliğiyle dünyada kullanıcılarına karayolunda statü Mil kazandıran ilk şirket olacak. İş birliği kapsamında Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles üyeleri, Togg mobilite ekosisteminin sunacağı fırsatları Mil ve statü Mil olmak üzere iki farklı Mile dönüştürebilecek.

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2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, kullanıcıyı merkeze alan mobilite ekosistemini güçlü iş birlikleriyle genişletmeyi sürdürüyor. Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında iş birliğine imza atan Togg, program üyelerine Mil ve statü Milleri kazandırmanın seçeneklerini sunacak.

İş birliğine göre Togg, kendi sadakat programı kapsamında Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyelerine kazandıracağı Mil için üyelerin Togg akıllı cihazına sahip olması gerekmeyecek. Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyeleri, Togg ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden Mil kazanabilecek. Kazanılan Millerle üyeler ödül bilet düzenleyebilir, Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını Milleri ile alabilir ve shopandmiles.com web sitesinden alışveriş yapabilirler. Statü Mili için ise Togg akıllı cihazına sahip olmak gerekecek. Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyesi olan Togg üst donanım seviyesi akıllı cihazı kullanıcıları statü Mil kazanabilecek.

İçindekiler Kesintisiz kullanıcı deneyimi için çalışıyoruz

Kesintisiz kullanıcı deneyimi için çalışıyoruz

Şirlet CEO’su M. Gürcan Karakaş, mobilite ekosisteminde kullanıcıya sunulacak faydaları güçlü iş birlikleriyle büyüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Akıllı cihazımızla birlikte oluşturduğumuz mobilite ekosisteminde kullanıcılarımıza kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor, iş ortaklarımızla birlikte fırsatlar dünyamızı geliştiriyoruz. Yola çıktığımız ilk günden itibaren yanımızda olan dünya markamız Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında yeni bir ortaklığa adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğiyle dünyada kullanıcılara karayolunda statü Mil kazandıran ilk şirket olacağız. Miles&Smiles üyelerini mobilite ekosistemimizin sunacağı fırsatlarla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz.”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal EKŞİ iş birliğiyle ilgili olarak; “Dünyanın en çok ülkesine uçan bayrak taşıyıcı havayolu olarak müşteri sadakat programımız Miles&Smiles ile bugün toplam 15 milyon üyeye, 200’den fazla program ortağına ulaşarak Türkiye’nin en büyük, Star Alliance üyeliğimiz ile de dünyanın en güçlü havayolu sadakat programlarından biri konumuna ulaştık. Bizler bugüne kadar üyelerimize sadece uçuşları esnasında değil, hayatın her anında ayrıcalık ve avantajlar sunmayı hedefledik ve bu inancımızla bugün 13 farklı sektörde Miles&Smiles üyelerine ayrıcalık sunuyor, onların bu sektörlerden de Mil kazanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyor ve bir ilke imza atarak Miles&Smiles üyelerimizin ilk defa Togg iş birliği vesilesiyle uçuş harici statü Mil kazanabilecekleri haberini vermekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.