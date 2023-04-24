Togg ilk duyurulduğundan beri birçok habere konu oldu. Otomobil geçtiğimiz haftalarda satışa sunuldu. Ancak Togg hakkındaki haberler son bulmuş değil. Geldiğimiz noktada, yarın Togg’un ilk batarya fabrikasının temeli atılacak. Detaylara göz atalım.

Türkiye’nin ilk batarya fabrikası olma özelliğine sahip olacak olan Togg’un batarya fabrikasının temeli yarın Bursa Gemlik’te açılacak. Bu atılım Türkiye’yi dünya genelinde batarya üretimi yapan sayılı ülkelerden birisi haline getirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü yarın saat 14.00’te açılacak.

Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü, Togg’un Gemlik’teki üretim üssünün yanına kurulacak. 607 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan fabrikanın 2024 yılının sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Fabrikada yeni nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

Bundan önceki açıklamalarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye genelinde şarj istasyonu kurmak için 124 şirketin lisans aldığını açıklamıştı. Bunun yanı sıra Mustafa Yılmaz, Türkiye’de hizmet veren 4 bin 498 elektrikli araç şarj noktası bulunduğunu açıklamıştı.

Togg, T10X modelini tanıtırken bir de sedan bir modelini tanıtmıştı. Üzerinde güneş panelleri bulunan lüks sedan model şu anda satışta değil. İlerleyen haftalarda sedan modelin de satışa çıkması bekleniyor. Siz Togg’un yeni batarya fabrikası hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.