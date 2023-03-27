Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında büyük önem taşıyan Tesla Türkiye pazarı için geç de olsa yeşil ışık yaktığını açıkladı. Gelen bilgilere göre ilk etapta ülkemizde Model 3 ve Model Y araçları satışa sunulacak. Ancak ilerleyen dönemlerde Model S ve Model X gibi diğer modellerin de satışa sunulabilir.

Tesla’nın Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un ön siparişe sunulmasından sonra Türkiye pazarını hedef alması da olukça ilginç oldu diyebiliriz. Şimdilik fiyatları açıklanmayan Tesla modelleri muhtemelen Togg’dan çok daha pahalıya ülkemizde satışa sunulacak. Tesla’nın 4 Nisan tarihinde sadece otomobillerini ülkemize sunması beklenmiyor. Bunun yanında şarj istasyonlarının da ülkemizin dört bir yanında açılacağı haberi müjdelenebilir.

Türkiye ile özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkilerde bulunan Elon Musk’ın ülkemize yakın zaman içerisinde Starlink uydularını da aktif etmesi bekleniyor. Yaşadığımız deprem sonrası hatların çekmemesi ve internetin olmaması, deprem bölgesi Türkiye’nin Starlink’e ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha göstermişti.

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Otonom araçları ile Türkiye pazarını domine etmesi beklenen Tesla, muhtemelen önceliğini İstanbul, Ankara ve İzmir’e verecek. Sonraki süreçte ise ülkemizin diğer bölge ve şehirlerinde de Tesla bayilerini görebiliriz. Sizce Tesla’nın otomobilleri ülkemizde ne kadara satılacak? Tesla’nın geliş Togg’un satışlarını etkiler mi? Gelin yorumlarda tartışalım.