Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg gündemden düşmüyor. Togg’un kamu görevlilerine yapılan teslimatların ardından gözler çekiliş sonucu T10X modelini satın almaya hak kazanan kullanıcılara yönelik teslimatlara çevrilmişti. Ancak Nisan ayı ortasında yapılması planlanan otomobil teslimatları henüz gerçekleşmedi. Yaşanan gecikme, çekilişte ilk sırayı alan kullanıcılar tarafından sosyal medyada da gündeme getirildi. Hürriyet bu gelişmelerin ardından, batarya fabrikasının temel atma töreninde Togg CEO’su Gürcan Karakaş ile bir araya gelerek gecikmenin nedenini sordu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gürcan Karakaş; “Şu ana kadar ne söylediysek yaptık. Ne pandemi ne çip krizi ne de bölgesel krizler planlarımıza engel oldu. Biz mart ayı sonunda üretime başlamış ve ‘nisan ayı sonunda perakende kullanıcılara yönelik teslimatlara başlayacağız’ ifadesini kullanmıştık. Bu sözümüz halen geçerli. Yeni bir üretici olarak hiçbir şekilde kaliteden, kullanıcı beklentilerinden ödün vermeyen bir akıllı cihazla pazara girmek istiyoruz. Amacımız bu. Özellikle yazılım boyutu. Biz de yolun başındayız. Tüm bunları optimize ederek, güncelleyerek başlıyoruz. İlk siparişi 27 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanımız verdi. İlk teslimatı Cumhurbaşkanımıza yaptık. DMO üzerinden devletin ihtiyacı olan araçlarla ilgili bir satın alma yapıldı. Dolayısıyla sipariş verildi. 2023 yılı için bu 500 adetlik sipariş, ilk etapta teslim edilecek.” ifadelerini kullandı.

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Yapılan bu açıklamalara göre Nisan ayının sonunda Togg’u satın alanlara otomobilleri resmi olarak teslim edilecek. Mayıs başından itibaren ülkemizin dört bir yanında Togg’u resmi olarak yollarda daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. Türkiye fiyatı 953.000 TL’den başlayan bu otomobil ülkemiz için mihenk taşı olacak.