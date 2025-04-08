Togg T10X, Türkiye’nin gurur kaynağı olan yerli elektrikli otomobil projesiyle gündemden düşmüyor. Son dönemde yaşanan fiyat hareketliliği ise dikkatleri yeniden bu araca çevirdi. Peki, Togg fiyatı arttı mı?

Togg T10X V2 Uzun Menzil üst ÖTV sınırına girdi!

Özellikle donanım seçeneklerine yapılan zamlar sonrası, Togg T10X modellerinden bazıları artık %40 ÖTV dilimine dahil oluyor. Bu gelişme, hem kullanıcıların hem de sektörün radarına girmiş durumda.

Her ne kadar Togg T10X’in baz satış fiyatında değişiklik yapılmamış olsa da, isteğe bağlı donanım opsiyonları büyük artış gösterdi. En üst versiyon olan Togg T10X V2 Uzun Menzil modeline tüm ek paketler dahil edildiğinde fiyat 2.541.000 TL’ye ulaşıyor. Böylece araç, %40’lık ÖTV dilimine girerek daha yüksek vergiye tabi hale geliyor. Özellikle Meridian ses sistemi ve panoramik cam tavan gibi ekstralar, toplam fiyatı ciddi şekilde yukarı çekiyor.

Bu artışla birlikte Togg T10X, artık sadece yerli üretim kimliğiyle değil, fiyat segmentiyle de tartışılır hale geldi. Ayrıca kısa süre önce elektrikli otomobillere yönelik kredi limitlerinin 2,5 milyon TL’ye çıkarılması da bu fiyatlamaların önünü açan önemli bir unsur oldu.

Togg T10X için en düşük fiyatlı versiyon ise zorunlu olan 22 kW AC şarj kapasitesi ve kış paketi ile birlikte 1.880.000 TL seviyesinde başlıyor. Bu fiyat, aracı halen daha ulaşılabilir kılarken, üst donanımlarda yaşanan yükseliş göz ardı edilemiyor.

Togg T10X Opsiyon Fiyatları (Nisan 2025)

Donanım Seçeneği Fiyat (TL) 22 kW AC şarj kapasitesi 30.000 Meridian Premium ses sistemi 50.000 Panoramik cam tavan 50.000 Kış paketi 20.000 Akıllı destek paketi 20.000

22 kW AC Şarj Kapasitesi

Togg T10X kullanıcılarının en çok tercih ettiği özelliklerden biri olan 22 kW AC şarj kapasitesi, aracın evde veya halka açık AC şarj istasyonlarında daha hızlı şarj olmasını sağlıyor. Bu özellik, özellikle yoğun şehir yaşamında zaman tasarrufu isteyen sürücüler için büyük avantaj sunuyor.

Meridian Premium Ses Sistemi

Meridian Premium ses sistemi, Togg T10X‘in iç mekan konforunu adeta bir konser salonuna dönüştürüyor. Yüksek kaliteli ses bileşenleriyle donatılmış bu sistem, her frekansta net ve güçlü ses sunuyor. Müzik tutkunları için geliştirilen bu opsiyon, aracın lüks algısını güçlendirirken, teknolojik donanım açısından da sınıf atlatıyor.

Panoramik Cam Tavan

Panoramik cam tavan, Togg T10X modelinde ferahlık ve genişlik hissini üst düzeye taşıyor. Yolculuk esnasında gökyüzünü izleme deneyimini yaşatan bu donanım, özellikle uzun yolculuklarda hem sürücü hem yolcular için psikolojik bir rahatlama sunuyor. Aracın tasarımına modern bir dokunuş katarken, iç mekandaki ışık algısını da büyük ölçüde artırıyor.

Kış Paketi

Togg T10X‘in kış paketi, soğuk hava koşullarında konfor ve güvenliği artırmak amacıyla tasarlanmış özel bir donanım seti. Isıtmalı koltuklar, direksiyon ısıtma ve cam rezistans özellikleriyle birlikte gelen bu paket, zorlu hava şartlarında dahi sürüş keyfinden ödün vermemeyi garanti ediyor. Türkiye gibi dört mevsimin yaşandığı ülkeler için oldukça ideal.

Akıllı Destek Paketi

Akıllı destek paketi, Togg T10X‘in sürüş güvenliğini ileri taşıyan teknolojileri içeriyor. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve çarpışma önleme sistemi gibi özelliklerle donatılan bu paket, sürüş sırasında ekstra dikkat sağlayarak hem şehir içi hem de uzun yolda güvenliği artırıyor. Bu donanım, ileri seviye sürüş destek sistemleri arayan kullanıcılar için önemli bir tercih sebebi.

Donanım tercihleriyle birlikte fiyatın bu seviyelere ulaşması, Togg T10X sahiplerini düşündürüyor. Sektör temsilcileri ise artan opsiyon fiyatlarıyla birlikte ÖTV matrahlarında yeni bir düzenlemeye gidilebileceğini konuşuyor.

İlginizi Çekebilir: Türkiye yılın otomobili adayları açıklandı! En iyi araba hangisi?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.