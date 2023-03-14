Merakla beklenen Togg fiyatları ve özellikleri açıklandı. 3 farklı seçenek ile gelen Togg C SUV modeli, T10X adını taşıyacak.
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Togg T10X Fiyatı, Paketleri ve Özellikleri Açıklandı!
Bu videoda Aydoğan versiyonları, paketleri, Togg T10X özellikleri ve özellikle fiyatları sizler için açıklıyor.
Togg T10X Fiyatları;
- T10X V1 RWD Standart Menzil: 953.000 TL
- T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.055.000 TL
- T10 V2 RWD Uzun Menzil: 1.215.000 TL
Paketler ve Opsiyonlar:
- V1 Lansman Özel Paketi (18 inç jant/Karartmalı Arka Cam/Kararan Dikiz Ayna/Anahtarsız Giriş/Kablosuz Şarj): 20.000 TL
- V2 Lansman Özel Paketi (19 inç jant/22 kW AC Şarj/Ön Çapraz Trafik Uyarısı/Isıtmalı Ön Cam/Isıtmalı Arka Koltuk/Adaptif Sürücü Asistanı): 35.000 TL
- Panaromik Can Tavan: 20.000 TL
- Meridian Ses Sistemi: 20.000 TL
En Dolu Togg T10X Fiyatları
- En dolu Togg T10X V1 RWD Standart Menzil fiyatı: 993.000 TL
- En dolu Togg T10X V2 RWD Standart Menzil fiyatı: 1.130.000 TL
- En dolu Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil fiyatı: 1.290.000 TL
TOGG T10X Modelleri Teknik Özellikleri
|T10X V1 RWD V2 RWD V2 RWD
Standart Menzil Standart Menzil Uzun Menzil
|TEKNİK VERİLER
|Maksimum Güç (kW) / (BG)
|160 / 218
|160 / 218
|160 / 218
|Maksimum Tork (Nm)
|350
|350
|350
|Maksimum Hız (km/s)
|185
|185
|180
|Hızlanma 0 – 100 km/s (s)
|7,4
|7,4
|7,8
|Menzil (km) (WLTP)
|314
|314
|523
|Enerji Tüketimi (kWh/100 km)
|16,7
|16,7
|16,9
|Tarifelendirilmiş Enerji Tüketimi (kWh/100 km)
|19,5
|19,5
|19,1
|CO2 Emisyonu (gr/km)
|0
|0
|0
|Batarya Kapasitesi (kWh)
|52,4
|52,4
|88,5
|Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW)
|11
|11
|11
|Şarj süresi – AC (11 kW) (%20 – %80) (dk)
|195
|195
|345
|Şarj süresi – DC (180 kW) (%20 – %80) (dk)
|28
|28
|28
|Çekiş sistemi
|Arkadan itiş
|Arkadan itiş
|Arkadan itiş
|Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm)
|4599 / 1886 / 1676
|4599 / 1886 / 1676
|4599 / 1886 / 1675
|Aks mesafesi (mm)
|2890
|2890
|2890
|Yerden minimum yükseklik (mm) (boşken)
|192
|192
|193
|Ağırlık (kg) (Şoför hariç)
|1949 – 1972
|1974 – 2010
|2126 – 2162
|Bagaj Hacmi / Arka koltuklar yatırıldığında (l)
|441 / 1515
|441 / 1515
|441 / 1515
|Ön frenler
|Hava soğutmalı disk
|Hava soğutmalı disk
|Hava soğutmalı disk
|Arka frenler
|Disk
|Disk
|Disk
|Arka süspansiyon
|MacPherson
|MacPherson
|MacPherson
|Ön süspansiyon
|Çok noktalı, Bağımsız
|Çok noktalı, Bağımsız
|Çok noktalı, Bağımsız
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