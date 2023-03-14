Merakla beklenen Togg fiyatları ve özellikleri açıklandı. 3 farklı seçenek ile gelen Togg C SUV modeli, T10X adını taşıyacak.

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Bu videoda Aydoğan versiyonları, paketleri, Togg T10X özellikleri ve özellikle fiyatları sizler için açıklıyor.

Togg T10X Fiyatları;

T10X V1 RWD Standart Menzil: 953.000 TL

T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.055.000 TL

T10 V2 RWD Uzun Menzil: 1.215.000 TL

Paketler ve Opsiyonlar:

V1 Lansman Özel Paketi (18 inç jant/Karartmalı Arka Cam/Kararan Dikiz Ayna/Anahtarsız Giriş/Kablosuz Şarj): 20.000 TL

V2 Lansman Özel Paketi (19 inç jant/22 kW AC Şarj/Ön Çapraz Trafik Uyarısı/Isıtmalı Ön Cam/Isıtmalı Arka Koltuk/Adaptif Sürücü Asistanı): 35.000 TL

Panaromik Can Tavan: 20.000 TL

Meridian Ses Sistemi: 20.000 TL

En Dolu Togg T10X Fiyatları

En dolu Togg T10X V1 RWD Standart Menzil fiyatı: 993.000 TL

En dolu Togg T10X V2 RWD Standart Menzil fiyatı: 1.130.000 TL

En dolu Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil fiyatı: 1.290.000 TL

TOGG T10X Modelleri Teknik Özellikleri

T10X V1 RWD V2 RWD V2 RWD

Standart Menzil Standart Menzil Uzun Menzil TEKNİK VERİLER Maksimum Güç (kW) / (BG) 160 / 218 160 / 218 160 / 218 Maksimum Tork (Nm) 350 350 350 Maksimum Hız (km/s) 185 185 180 Hızlanma 0 – 100 km/s (s) 7,4 7,4 7,8 Menzil (km) (WLTP) 314 314 523 Enerji Tüketimi (kWh/100 km) 16,7 16,7 16,9 Tarifelendirilmiş Enerji Tüketimi (kWh/100 km) 19,5 19,5 19,1 CO2 Emisyonu (gr/km) 0 0 0 Batarya Kapasitesi (kWh) 52,4 52,4 88,5 Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) 11 11 11 Şarj süresi – AC (11 kW) (%20 – %80) (dk) 195 195 345 Şarj süresi – DC (180 kW) (%20 – %80) (dk) 28 28 28 Çekiş sistemi Arkadan itiş Arkadan itiş Arkadan itiş Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) 4599 / 1886 / 1676 4599 / 1886 / 1676 4599 / 1886 / 1675 Aks mesafesi (mm) 2890 2890 2890 Yerden minimum yükseklik (mm) (boşken) 192 192 193 Ağırlık (kg) (Şoför hariç) 1949 – 1972 1974 – 2010 2126 – 2162 Bagaj Hacmi / Arka koltuklar yatırıldığında (l) 441 / 1515 441 / 1515 441 / 1515 Ön frenler Hava soğutmalı disk Hava soğutmalı disk Hava soğutmalı disk Arka frenler Disk Disk Disk Arka süspansiyon MacPherson MacPherson MacPherson Ön süspansiyon Çok noktalı, Bağımsız Çok noktalı, Bağımsız Çok noktalı, Bağımsız