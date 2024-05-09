Togg patladı ve alev alev yanarak herkesi şok etti. Togg’un şarj olurken alev almasıyla ilgili görüntüler, Türkiye’nin yerli otomobili hakkında ciddi endişeleri gündeme getirdi. Görüntüler, Togg T10X’in Gaziantep’teki bir Trugo şarj istasyonunda şarj olurken yanmaya başladığını gösteriyor.

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Ancak, sadece batarya paketinin alev aldığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Yangının nedeni olarak bataryanın aşırı ısınması ve termal yönetim sisteminin başarısız olması veya arızalanması gösteriliyor. Bu durum, bataryada oluşan termal kaçak nedeniyle yangının kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden olmuş olabilir. Ancak, olayda Trugo şarj istasyonunun zarar görmemesi, yangının istasyon kaynaklı olma ihtimalini düşük kılıyor.

🔥Gaziantep’te bir #Togg T10X şarj olurken yandı. Görüntülerde sadece batarya paketinin alev aldığı ve soğutma çalışması yapıldığı görülüyor. Yangının muhtemel sebebi, şarj sırasında ısınan bataryanın termal yönetim sistemi tarafından soğutulamaması/sistemin arızalanması ve… pic.twitter.com/r1DXmQ9Vpd — Dolubatarya (@DoluBatarya) May 7, 2024

Bu olay, elektrikli araçların batarya güvenliği konusunda ciddi soru işaretlerini gündeme getirdi. Elektrikli araç endüstrisinin güvenilirliği için, batarya yönetim sistemlerinin sıcaklık kontrolü gibi temel işlevleri başarılı bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Togg yetkilileri, yangının nedenini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek için kapsamlı bir inceleme başlatırken, bu olay aynı zamanda elektrikli araç sektöründe batarya güvenliğinin kritik önemini bir kez daha vurguluyor.

Togg’un bu olaydan sonra güvenilirlik endişeleriyle karşı karşıya kalmış olması, elektrikli araç endüstrisinin geleceği ve güvenlik standartları hakkında geniş kapsamlı bir tartışmayı beraberinde getirebilir. Bu durum, yerli otomobil üreticilerinin teknolojik gelişmelerle beraber güvenlik ve performans standartlarını nasıl koruyacaklarına dair bir tartışmayı da başlatabilir.