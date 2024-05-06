Elon Musk’ın Tesla şirketi, Hintli bir pil üreticisi olan Tesla Power India Pvt Ltd’ye karşı Delhi Yüksek Mahkemesi’nde bir dava açtı. Bu dava, Hintli şirketin ürünlerini tanıtmak için “Tesla Power” marka adını kullanarak Tesla’nın ticari markasını ihlal ettiği iddiasına dayanıyor. Tesla, “Tesla Power” markasının kullanımını tartışıyor.

Tesla, Hindistan’da Ticari Marka İhlali İddiasıyla Mahkemeye Başvurdu

Tesla avukatları, mahkemede, Hintli şirketin 2022’de gönderilen ihtarnameye rağmen “Tesla Power” markasını kullanmaya devam ettiğini iddia etti. Delhi Yüksek Mahkemesi’nde bu hafta görülen duruşmada, Tesla, Hintli şirkete karşı tazminat talep ederek ve marka adının kullanımını durdurması için kalıcı bir tedbir kararı isteyerek mahkemeye başvurdu.

Hintli şirketin avukatları ise ana işlerinin kurşun asit piller üretmek olduğunu ve elektrikli araç üretme niyetlerinin olmadığını savundu. Mahkeme, Hintli şirkete savunmasını sunması için üç hafta süre tanıdı ve belgelerin teslim edilmesini istedi.

Tesla’nın temsilcisi, Musk’ın şirketinin Hindistan’da faaliyet gösterdiğini ve tüm gerekli onaylara sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, “Tesla Power” markasının Elon Musk’ın Tesla’sı ile hiçbir ilişkisinin olmadığını vurguladı. Ancak iki şirket arasındaki isim benzerliği ve Hindistan’daki pazarlama yöntemleri manidar.

Mahkeme kayıtlarına göre, Tesla’nın avukatları, Hintli şirketin “Tesla Power” ve “Tesla Power USA” ticari isimlerini kullanmakla suçladı. Bu suçlamaları desteklemek için Delaware merkezli Tesla Power USA LLC’nin Hindistan’da güçlü bir varlığı olduğunu ve uygun fiyatlı pilleri tanıtmada öncü olduğunu gösteren belgeler sundular.

Dava, Elon Musk’ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapmayı planladığı ziyaretini iptal etmesinin ardından geldi. Ancak, Musk daha sonra Çin’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldi. Bu ani değişiklik, bazı Hintli yorumcular tarafından bir küçümseme olarak nitelendirildi.

Tesla’nın Hindistan’daki ticari marka davası, bir sonraki duruşması 22 Mayıs’ta görülecek. Bu dava, Tesla’nın marka adının korunması ve ticari marka ihlallerinin engellenmesi için aldığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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