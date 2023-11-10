TOGG, ülkemizin gurur kaynağı olan ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olarak büyük bir başarı elde etti. Ancak satın alma süreci, kura usulü ile ilerledi ve birçok kişi için şansa dayalı bir bekleme anlamına geliyordu. Şimdi ise TOGG, bu sorunu ortadan kaldırarak açık satışa geçiyor.

TOGG Kura Derdinden Kurtuluyor, Açık Satışa Geçiyor

T10X modeli, Mayıs ayında satışa başladığından beri dikkatleri üzerine çekti ve sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle kura usulü ile satış yapmak zorunda kaldı.

Ancak gelecek yılın getirdiği artan üretim kapasitesi, bu yaklaşımın değişmesine olanak tanıyor. Günlük üretim kapasitesi 280 adete yükselen tesis, 2024 yılında yıllık 80.000 üretim barajını geçmeyi hedefliyor. Bu artış, bekleyenlere kura derdinden kurtulma fırsatı sunuyor.

2024 yılına gelindiğinde, 20.000 asıl talihli ve 20.000 yedek talihli için kura düzenlenecek. Ancak bu süreç tamamlandıktan sonra, kalan 60.000 civarındaki otomobil, Trumore uygulaması üzerinden doğrudan açık satışa sunulacak.

Geçen Ekim ayında 3.567 T10X modelini teslim eden şirket, bugüne kadar toplamda 9.171 adede ulaştı ve Türkiye elektrikli otomobil pazarında liderliğe oynuyor.

Sedan otomobilin de gelecek yıl piyasada olması bekleniyor, bu da şirketin büyümesine katkı sağlayacak. Bu gelişmeler, yerli otomobil üretiminin geleceği için heyecan verici bir dönemi işaret ediyor ve TOGG’un daha fazla kişiye ulaşmasına imkan tanıyacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TOGG’un bu adımı yerinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!