#TOGG seri üretim için kurulan Gemlik’teki seri üretim fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını gerçekleştirdi. Biz de Hardware Plus ekibi olarak tesisin açılışını yerinde takip ettik. Yıldıray Gökkaya gelişmeleri Murat Tosun ile beraber aktarıyor.

Şubat 2023 itibarıyla ön siparişe açılacak olan TOGG modelleri “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimlerini taşıyan ‘Türkiye’nin Renkleri’ ile 2023 yılının Mart ayında yollarda olacak.

#TOGG #HeyeCanlı #YeniLigGemlik