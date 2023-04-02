İlk modeli T10X’i kullanıcılarla buluşturmak için gün sayan yerli elektrikli otomobil markası Togg, kullanıcılarla temas ettiği noktaların açılışına da hız verdi. Bir süredir mobil deneyim merkezlerinin açılışıyla tam gaz yoluna devam eden Togg, şimdi de başkentimizin göbeğinde yeni sabit deneyim merkezini açtı!

Togg Başkent’te Gövde Gösterisi Yapıyor!

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, İstanbul Zorlu Center’ın ardından Ankara Söğütözü’nde açtığı deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, deneyim merkezinin yanı sıra Togg teslimat ve servis noktaları da aynı alanda Nisan ayında hizmete başlayacak.

Merkezde aynı zamanda Togg’un teknolojisini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını anlatan dijital sanat çalışmaları da kullanıcılarla buluşacak. Toplamda 4 bin 400 metrekarelik bir alanda Togg deneyim merkezinin yanı sıra teslimat ve servis noktaları da isan ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, 2023 boyunca deneyim merkezlerinin sayısını sekizi mobil deneyim merkezi olmak üzere 18’e çıkaracaklarını belirterek, “Kullanıcı odaklı bir marka olarak kullanıcılarımızla bir araya geldiğimiz temas noktalarını çok önemsiyoruz. Ankara’da sadece deneyim merkezimiz olmayacak, yakın zamanda teslimat ve servis noktalarımızı da açacağız. Kullanıcılarımıza daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için ülkemizin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Togg’un en yeni mobil deneyim merkezlerinin açıldığı şanslı illerimiz Samsun ve Antalya oldu. Samsun’da Cumhuriyet Meydanı‘nda ve Antalya’da Konyaaltı‘nda mobil deneyim merkezi açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturdu.

Yaklaşık 1.5 ay kadar açık kalacak mobil deneyim merkezinde kullanıcılar, hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X’i inceleme şansı bulacak. Deneyim merkezine her yaş grubundan insan tam anlamıyla akın etti. Togg’un T10X’i serisini inceleyenler, otomobilin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara’da açılan deneyim merkezi ise sabit bir deneyim merkezi olarak görev yapacak. Bu deneyim merkezi gezici olmadığı için, alan olarak çok daha büyük ve mobil deneyim merkezlerine kıyasla burada Togg’a özel daha fazla şey yer alıyor. Togg hakkında bilgi almak isteyen başkentlilerin buraya akın etmesi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg başarılı oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!