Türkiye’de yıllar sonra yeniden yayına başlayan CNBC-e’ye konuşan Togg CEO’su Gürcan Karakaş, otomotiv sektöründe değişen trendlere dikkat çekti. Karakaş, Türkiye’de zorlaşan pazar şartlarına rağmen Togg’un mevcut payını korumaya çalıştığını belirtti. Röportajda, özellikle Çinli üreticilerle olan rekabet konusuna değinen Karakaş, “Avrupalı olmayanların, özellikle Çinlilerin, elektrikli araçlarda klasik üreticilerden daha iyi oldukları görüldü. Klasik üreticiler de bu rekabet ortamında ellerindeki tüm güçleri kullanıyor. Belki 1-2 sene elektrikli araçların satışlarında bir yavaşlama olabilir ama Togg gibi şirketlerin Avrupa pazarında yer bulacağını düşünüyorum,” dedi.

TOGG Avrupa’ya açılıyor

Yıl sonunda Avrupa’ya ilk T10X ihracatının gerçekleşeceğini duyuran Karakaş, şirketin güçlü modeli olan 4×4 aracın önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını açıkladı. Togg CEO’su, şirketin son modeli olan T10F için çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “Yerden yüksek ama SUV olmayan, aynı zamanda da sportif bir araç bizi bekliyor. Bu aracın makam aracı olarak da kullanılacağını düşünüyoruz. Farklı segmentlere hitap eden T10F ile şirketin rekabet gücü daha da artacak,” diye konuştu.

Uzun vadeli bir proje olarak insan kaynağı süreçlerini titizlikle yönettiklerini belirten Karakaş, “Her mühendis böyle bir projede parmak izinin olmasını ister. Biz küresel olarak rekabet edecek bir markayız ama insan kaynağımızı küresel rekabete hazırlayacak vaktimiz de enerjimiz de yok. Dolayısıyla bize gelecek mühendislerin tecrübesini de yanında getirmesine dikkat ediyoruz ve öğrenme arzularına odaklanıyoruz,” dedi. Özellikle Doğu Avrupa’daki yeni fabrika yatırımlarına dikkat çeken Karakaş, “Orada insan kaynağı oluşturmakta sıkıntılar yaşandı. Ama Türkiye insan kaynağı anlamında cennet. Biz yurt dışından 33 mühendisimizi tersine göç ile getirdik ama inanılmaz bir başvuru yoğunluğu var. Elimizde 400 binin üzerinde CV var. Bunların arasında başka ülkelerden de adayları sık sık görüyoruz,” ifadelerini kullandı.

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Togg CEO’su Karakaş, hem Türkiye’de hem de küresel piyasalarda otomotiv sektöründe rekabetçi kalmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, şirketin hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini vurguladı. Bu açıklamalar, Togg’un gelecek planları ve büyüme stratejileri hakkında önemli ipuçları sunuyor.