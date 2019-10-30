Tofaş ve Microsoft’tan dijital dönüşüme örnek proje!

Tofaş, Microsoft ile iş birliği yaparak yeni bir projeye imza attı. Tofaş, teknoloji ve dijitalleşmede gerekli olan en önemli yetkinliklerden “veriden değer yaratma” konusundaki yatırım ve projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda “Yapay Zekâ Veri Analisti Programı”nı başlattı.

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Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan bu eğitim, birkaç etaptan oluşuyor ve bu etapların ilk basamağı tamamlandı. Program katılımcılarına Tofaş’ın Fabrikası’nda düzenlenen bir tören ile sertifikaları takdim edildi. Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ile Tofaş ve Microsoft yönetiminden isimler katıldı.

Programda, üretim, kalite, tedarik zinciri, İK gibi farklı alanlarda görev alan toplam 40 Tofaş’lı yer aldı. Katılımcılara, verinin anlamlandırılması, toplanması, analiz edilmesi, tahminlemesi gibi konuların yer aldığı veri hazırlığı sürecinde rol üstlenmelerine yardımcı olacak 45 saat sınıf eğitimi ve de 150 saat online eğitim verildi. Tofaş Bilgi İşlem Teknolojileri (BİT) veri bilimi ekibi de katılımcı gruplara liderlik yaptı.

Eğitim kapsamına 40 Tofaş çalışanı dahil edildi. Bu çalışanlar, şirketin farklı birimlerinden seçildi ve bu sayede çalışmalardaki kapsam genişletilmiş olundu. 5’er kişilik gruplardan oluşan 8 ekip, kendi birimlerindeki işleri “Microsoft Azure” üzerinden gerçekleştirmeye çalıştılar. Yapılan çalışmaların sonucunda her Tofaş çalışanı, en az yüzde 80 oranında başarı sağladı.

Tüm bunlarla birlikte, veriyi anlamak, yorumlamak, işlemek adına izlenilecek tüm adımların Tofaş’ın tüm birimlerinde bir kültür haline gelmesini sağlamak amacıyla Tofaş Akademi’de de sürekli eğitimler düzenlenmesine karar verildi. Şirket böylelikle çalışanlarına, Microsoft iş birliği ile yapay zeka teknolojilerini hem tanıtmış hem de bu konuda yetkinlik kazanmalarını sağlamış oldu.