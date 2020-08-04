Tivibu, yeni içerikleriyle Ağustos’ta da dopdolu!

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Ağustos ayında da sinema ve dizi heyecanını ekranlara taşımaya devam ediyor. Ödüllü filmlerden, yurt dışında reyting rekorları kıran dizilere Tivibu’daki pek çok içerik Ağustos ayında kullanıcıları bekliyor!

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Ağustos ayında Tivibu kullanıcılarını yepyeni içerikler bekliyor

Türk Telekom’un dijital yayıncılık alanındaki servisi Tivibu, zengin içerik arşivine her ay yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Kırmızı Halı, Seç İzle Film ve Seç İzle Dizi içeriklerinin yanı sıra Ağustos ayına özel yeni kategoriler ekleniyor. Hesaplaşma Zamanı, Olanlar Oldu, Kalbini Dinle ve Tehlikeli İşler kategorilerinde beğeniyle izlenen pek çok vizyon filmi kullanıcıları bekliyor.

Beyazperdeden hemen sonra yayınlanan filmleri bünyesinde barındıran Kırmızı Halı klasörüne Ağustos ayında 2 yeni film daha ekleniyor. İngiliz yönetmen Guy Ritchie’nin son filmi The Gentlemen, suç imparatoru Michael Pearson’ın içinde bulunduğu entrikaları konu alıyor. Kaçış Planı 3 ise güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin bir kurtarma operasyonu için harekete geçmesi üzerine geçiyor.

Seç İzle klasöründe ise 22 Ağustos’ta yayınlanacak Venom: Zehirli Öfke filmi dikkat çekiyor. Tom Hardy ve Michelle Williams’ın başrollerinde yer aldığı film, nefes kesen savaşın yeni perdesini Tivibu kullanıcılarıyla buluşturuyor. Meg: Derinlerdeki Dehşet ise tarih öncesinde kalan bir canavara karşı verilen amansız mücadeleyi konu alıyor.

Sinema TV kanalında Rampage: Büyük Yıkım filmi 16 Ağustos saat 21:30’da ekranlara gelecek. Genel izleyici kitlesine uygun keyifli filmleri ekranlara getiren Sinema Aile kanalında ise 9 Ağustos saat 20:00’de Aslan Çocuk adlı animasyon filmi yayınlanacak.

Seç İzle Vitrin kategorisinde ay boyunca dört yeni klasör Tivibu kullanıcıları için benzersiz filmler sunacak. 6 Ağustos’ta Hesaplaşma Zamanı, 12 Ağustos’ta Olanlar Oldu, 16 Ağustos’ta Tehlikeli İşler, 19 Ağustos’ta ise Kalbini Dinle klasörleri Tivibu’da yer alacak. Bu klasörlerde Karanlık Şehir’den Felekten Bir Gece serisine, Kara Bela’dan yerli ve yabancı onlarca yapım izleyiciyle buluşacak.

Seç İzle Dizi kategorisinde ise sevilen yabancı dizi Doctor Who, nefes kesen 11. sezonu ile sevenleriyle buluşacak. İlk sezonu yayınlanan yeni dizi SS-GB serisinde ise Alman işgali altındaki İngiltere’de işlenen bir dizi seri cinayet araştırılıyor. Kategorinin son dizisi Trapped ise ikinci sezonuyla polisiye seven izleyicileri bekliyor.