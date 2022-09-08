Apple CEO’su Tim Cook çarşamba günü yaptığı açıklamada, Apple’ın iPhone’lar ve Android cihazlar arasındaki mesajlaşma deneyimini geliştirmek için çok fazla çaba harcamadığını çünkü kullanıcılarının bunu istemediğini söyledi.

Cook, Kaliforniya’daki Kod Konferansı’nda bir izleyicinin sorusuna yanıt olarak, “Kullanıcılarımızın bu noktada buna çok fazla enerji harcamamızı istediğini duymuyorum. Sizi iPhone’a geçirmeyi daha çok isterim.” dedi.

Yanıt, Google’ın Apple üzerinde baskı kurmayı amaçlayan bir reklam kampanyasını başlatmasından bir aydan kısa bir süre sonra geldi.

Şu anda, iPhone’lar arasındaki metinler, bir Android cihazının bir iPhone’a mesaj göndermesinden çok daha yumuşak bir deneyime sahip olan ve SMS mesajlarının yeşil baloncuklar olarak göründüğü iMessage’ı kullanıyor. Google, Apple’ın şifreleme ve diğer modern özelliklerle yeni nesil SMS’in yerini alması anlamına gelen bir tür mesajlaşma olan RCS’i benimsemesini istiyor.

Soruyu soran kişi, SMS mesajlaşmasının sınırlamaları nedeniyle annesine video gönderemeyeceğini söyleyerek Cook’a baskı kurdu.

Cook ise, “Annenize bir iPhone alın” dedi.

Gizlilik zorlaması Steve Jobs’a geri dönüyor

Eski Apple baş tasarımcısı Jony Ive ve Laurene Powell Jobs, Apple’ın kurucusunun mirasını tartışmak ve yeni bir Steve Jobs arşivi ve potansiyel belgeseli duyurmak için Cook’a eşlik etti.

Cook, Apple’ın son gizlilik girişiminin şirket için yeni bir hedef olmadığını, düşüncenin aslında kurucu Steve Jobs’a dayandığını söyledi. CEO, “Steve, mahremiyetin önemini ilk günlerde şirkete gerçekten yerleştirdi ve o zamandan beri sadece bu yönde büyüdü,” dedi.

Cook, Jobs’ın 2010’da yaptığı bir konuşmadan alıntı yaptı ve burada gizliliğin, kullanıcıların verilerini paylaşmaya rıza gösterdiği anlamına geldiğini söyledi. Cook, “Gizlilik, insanların ne için kaydolduklarını düz İngilizce olarak ve tekrar tekrar bildikleri anlamına gelir. Bunun anlamı bu. ”dedi.

Geçtiğimiz günlerde Apple, reklamcılık işini büyütmeyi planladığını belirtti ve yeni reklam birimleri tanıttı. Cook’un yukarıdaki sözleri, şirket çevrimiçi reklamcılığın ölçülmesini zorlaştıran yeni gizlilik özelliklerini tanıtmasını anımsattı.

Özellik, 2021’de tanıtılan ve çevrimiçi reklamcılık endüstrisini sarsan bir özellik olan Uygulama İzleme Şeffaflığının arkasındaki felsefenin aynısı. iPhone sahiplerinden, bir uygulamayı açtıklarında uygulamalarla benzersiz bir cihaz kimlik numarası paylaşmadan önce isteniyor ve çoğu iPhone sahibi bunu yapmamayı tercih ederek çevrimiçi reklamcıların reklamlarının performansını doğru bir şekilde izlemesini engelliyor.

Cook, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “İnsanların verilerine sahip olmaları ve kendi kararlarını vermeleri gerektiğini hissettik. İnsanlara bu kararı gerçekten basit ve basit bir şekilde verebilmeleri için yetki verilmelidir. 95 sayfalık bir gizlilik politikasına gömülmemiş olmalılar.” dedi.

Cook, Apple’ın reklam verenlerden daha katı kurallara uyduğunu ve şirketin arama ağı reklamlarını savunduğunu açıkladı. CEO, “Dijital reklamcılığın kötü bir şey olduğunu asla söylemedik. İyi olmayan şey, bilinçli bir şekilde yapmadıkları zaman insanların verilerini süpürmektir.” dedi.

Cook’a, Apple’ı düzenleyiciler gizlilik yasalarını geçmediği için devreye giren güçlü bir şirket olarak görüp görmediği soruldu. Cook ise, “Düzenleyici olmaya çalışmıyoruz. Yapmaya çalıştığımız tek şey, insanlara kendileri için karar verme yeteneği vermek.” dedi.