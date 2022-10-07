TikTok, videoları düzenlemek için yeni ve daha kapsamlı araçlar ekliyor. Kullanıcılar artık harici bir uygulama kullanmak zorunda kalmadan video klipleri, sesleri ve görüntüleri doğrudan TikTok’tan düzenleyebilir.

Sosyal medya platformu zaten videoları düzenlemek için bazı temel araçlara sahipti, ancak güncellemenin gelmesiyle birlikte daha fazla düzenleme seçeneği eklendi. Örneğin, artık uygulama içinde video klipleri bölmek ve videoları üst üste koymak mümkün. Videolara metin ve ses eklemek ve bunları düzenlemek de artık daha kolay olmalı.

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TikTok artık videoların oynatma hızını ayarlamayı da mümkün kılıyor. Ayrıca, artık resim içinde resim bindirmeleri ekleme seçeneği var ve tek tek klipler döndürülebilir veya yakınlaştırılabilir. Kullanıcıların bir karusele resim eklemelerine olanak tanıyan bir fotoğraf modu da eklendi. Görüntüler daha sonra bir videoda birbiri ardına gösterilir.

ByteDance iştirakine göre, bu yeni araçlar kullanıcılara “daha fazla yaratıcı özgürlük” sağlayacak. Ayrıca, artık videolara ve yeni fotoğraf moduna, gönderi başına maksimum 2.200 karakter olmak üzere daha uzun açıklamalar eklemek mümkün olacak. Bu, kullanıcılara “kendilerini ifade etmeleri için daha fazla alan” sağlayacaktır. Güncelleme şimdi kullanılabilir.