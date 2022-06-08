TikTok, sosyal ağda kişiselleştirilmiş avatarınızı oluşturmanıza ve hatta videolarda kullanmanıza izin verecek bir özelliği duyurdu. Yenilik, çeşitli saç ve saç stilleri, aksesuarlar, piercingler ve makyaj gibi görünüm oluşturmak için çeşitli bir kitaplık sunar.

“TikTok Avatarları” özelliğinde avatar oluşturmak için uygulamanın efektler bölümüne gidip “Avatar” araması yapmak yeterli olacak. Ardından, yeni bir karakter oluşturun ve dijital sürümünüz için istediğiniz özellikleri seçebilecek veya yalnızca önceden özel sürümlerden birini seçe bilebilecek.

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Karakter düzenlemeyi bitirdikten sonra, onu video kaydetmek ve doğrudan sosyal ağda yayınlamak için kullanabilecek. Avatar, videoyu çekerken kişinin nasıl hareket ettiğine göre hareket eder, temel olarak kullanıcının hareketini taklit edecek.

Sosyal ağ yaptığı açıklamada, “Giysilerden cilt tonlarına ve saç rengi ve dokusuna kadar, kapsayıcı özellikler ve deneyimler oluşturmak, bu ve diğer araçların geliştirilmesinin her adımında topluluğu ve yaratıcıları geri bildirim için dinlemeye devam eden şirket için bir öncelik olmaya devam ediyor” dedi.

Şirkete göre, yenilik, TikTok’taki herkese fırsat sunmak için küresel olarak yayılıyor. “TikTok’un Avatarları” ile ilgili kullanıcı geri bildirimi almanın yanı sıra şirket, kapsayıcı bir deneyim geliştirmek için çeşitlilik kolektifiyle birlikte çalıştığını da söylüyor. Yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bize bildirin.