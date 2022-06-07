Bildiğiniz gibi, AB, tüm akıllı telefonların şarj bağlantı noktalarını standart hale getirme konusundaki tutkusunu birkaç aydır dile getiriyor. Duyurunun prensibi açıkça ekolojiktir; amaç, cep telefonlarımızla birlikte verilen birçok şarj cihazı gibi elektronik atık üretimini azaltmaktır.

Tüketiciler, tek bir şarj cihazı seçerek şarj cihazlarını her akıllı telefonda yeniden kullanabilirler. Elbette böyle bir önlem Apple’ı memnun etmiyor ve Apple Lightning bağlantı noktasından vazgeçerek Avrupa Komisyonu’nun tercih ettiği standart olan USB Type-C‘yi tercih ediyor.

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Nitekim 27 AB üyesi ülke ve Avrupa Parlamentosu üyeleri 7 Haziran 2022 Salı günü bir anlaşmaya vardı. 2024 sonbaharından itibaren AB üyesi ülkelerdeki tüm akıllı telefon üreticilerine evrensel bir USB Type-C şarj cihazı uygulanacak. Avrupa Parlamentosu tarafından belirtildiği gibi dizüstü bilgisayarlara uygulanabilir.

Apple’ın Avrupa Komisyonu’nun uymaya başlama kararını beklemediğini unutmayın. Gerçekten de Apple şu anda iPhone’ları USB Type-C ile test ediyor ve birçok söylenti, iPhone 15′in USB Type-C bağlantı noktası kullanan ilk kişi olacağını iddia ediyor.

Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Twitter’da bu önlemin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı: “Ortak şarj cihazı konusunda bir anlaşmamız var! Avrupalı ​​tüketiciler için daha fazla tasarruf ve gezegen için daha az atık. Akıllı telefonlar, tabletler ve kameralar artık USB-C’ye sahip olacak. Hızlı şarj teknolojisi uyumlu hale getirilecek, şarj cihazı satışları ayrıştırılacaktır. Avrupa Birliği’nin çıkarları galip geldi” dedi.

Şu an için çeşitli üreticiler ve özellikle Apple, bu yeni önleme henüz resmi olarak tepki vermedi. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.