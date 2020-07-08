Samsung da şarj cihazlarını bazı modeller için kaldırabilir!

Samsung, şarj aleti konusunda Apple ile aynı fikirde olabilir. Gelen bilgilere göre firma, henüz belli olmayan bazı modeller için kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmayı düşünüyor.

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Uygun fiyatlı modeller için kutu içeriğinde şarj aleti olmayabilir!

Akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip olan Samsung, hayranlarını üzecek bir hale ile bizleri karşılayabilir. Özellikle Apple cephesinde ortaya atılan iPhone 12 kutu içeriğinde şarj aleti olmayacak iddiası, Samsung tarafından üretilecek bazı akıllı telefon modelleri için de geçerli olabilir. Güney Koreli ETNews haber sitesinde yer alan iddiaya göre, 5G‘nin yaygınlaşması ile firma maliyetleri düşürmek için gelecek yıldan itibaren bazı uygun fiyatlı modellerin kutu içeriğinde şarj aletine yer vermeyecek. Ayrıca firma maliyetin yanı sıra çevresel elektronik atıklarını da minimuma indirmeyi amaçlıyor.

Firmanın bu politikayı uygulayacağı model veya seri bilgisi henüz yer almamakta. Bu sayede üretim bandında önemli bir kalemi silebilecek firmanın bazı cihazlar için “ek paket” şeklinde şarj aleti kampanyası sunması bekleniyor. Yılda 400 milyona yakın akıllı telefon üreten firmanın 400 milyon da şarj aleti üretmesi neden bu yolu seçtiği konusunda bizlere ipucu verse de bazı kullanıcılardan tepki almaya şimdiden başladığı öğrenildi. Bakalım Samsung, hedeflediği maliyet düşürmesini fiyatlara ne kadar yansıtacak bekleyip göreceğiz. Öte yandan Apple ve Samsung firmalarına katılacak başka markalar olacak mı merakla takip ediyor olacağız.