Akıllı Telefonlar
Samsung da şarj cihazlarını bazı modeller için kaldırabilir!
Samsung, şarj aleti konusunda Apple ile aynı fikirde olabilir. Gelen bilgilere göre firma, henüz belli olmayan bazı modeller için kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmayı düşünüyor.
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Uygun fiyatlı modeller için kutu içeriğinde şarj aleti olmayabilir!
Akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip olan Samsung, hayranlarını üzecek bir hale ile bizleri karşılayabilir. Özellikle Apple cephesinde ortaya atılan iPhone 12 kutu içeriğinde şarj aleti olmayacak iddiası, Samsung tarafından üretilecek bazı akıllı telefon modelleri için de geçerli olabilir. Güney Koreli ETNews haber sitesinde yer alan iddiaya göre, 5G‘nin yaygınlaşması ile firma maliyetleri düşürmek için gelecek yıldan itibaren bazı uygun fiyatlı modellerin kutu içeriğinde şarj aletine yer vermeyecek. Ayrıca firma maliyetin yanı sıra çevresel elektronik atıklarını da minimuma indirmeyi amaçlıyor.
Firmanın bu politikayı uygulayacağı model veya seri bilgisi henüz yer almamakta. Bu sayede üretim bandında önemli bir kalemi silebilecek firmanın bazı cihazlar için “ek paket” şeklinde şarj aleti kampanyası sunması bekleniyor. Yılda 400 milyona yakın akıllı telefon üreten firmanın 400 milyon da şarj aleti üretmesi neden bu yolu seçtiği konusunda bizlere ipucu verse de bazı kullanıcılardan tepki almaya şimdiden başladığı öğrenildi. Bakalım Samsung, hedeflediği maliyet düşürmesini fiyatlara ne kadar yansıtacak bekleyip göreceğiz. Öte yandan Apple ve Samsung firmalarına katılacak başka markalar olacak mı merakla takip ediyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, MIUI 12’ye yeni kamera modları getiriyor!
Xiaomi, bahar döneminde yaptığı etkinlikte duyurduğu yeni MIUI 12 özelliklerini kullanıcılara güncellemelerle vermeye devam ediyor. Şirket şimdi ise gelecekte eklemeyi planladığı yeni kamera modlarıyla karşımıza çıkıyor.
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Xiaomi, yeni MIUI 12 güncellemesi ile hangi kamera modlarını kullanıma sunacak?
Önceki beta sürümünde kamera uygulamasına AI Shutter özelliği getiren Xiaomi, şimdi ise yeni kamera modları getiriyor. Yeni beta sürümle birlikte “Hareketli Kalabalık“, “Işıklı Boyama“, “Yıldızlı Gökyüzü“, “İpeksi Su“, “Yıldız İzleri“, “Neon İzleri” gibi kamera modları eklenecek. Bu modlar sayesinde farklı senaryolarda mükemmel çekimler yapabileceksiniz. Betayı test eden ilk kullanıcılar yaptıkları çekimlerin oldukça ilginç ve güzel sonuçlar verdiğini belirtti. Yeni modlar yapay zekayla birlikte oldukça iyi işler çıkaracak gibi gözüküyor.
Şirket, yeni modların kullanılırken daha iyi bir sonuç vermesi için tripod kullanılması gerektiğini belirtiyor. Yüksek deklanşör hızında çekim yaparken telefon hareketsiz olduğunda çok daha iyi fotoğraflar elde edilebiliyor. Bu güncellemenin hangi Xiaomi ve Redmi telefonları destekleyeceği henüz bilinmiyor. Poco serisinde ise Poco F2 Pro tarafından destekleneceği, Beta sürümünde görüntülenmişti. Buna bağlı olarak Redmi K30 Pro‘nun da desteklemesini bekleyebiliriz.
MIUI 12 ile birlikte kamera uygulaması, en yeni özellikleri alan uygulamalardan biri haline geldi. Magic Clone özelliği, AI Shutter ve şimdi ise yeni kamera modları ile yeni Xiaomi arayüzü, kullanıcıları oldukça memun ediyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord, kamera özellikleriyle ortaya çıktı!
OnePlus Nord, 21 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak. Şimdiye kadar cihazın pek çok önemli özelliği sızdırılmıştı veya sertifikalarla onaylanmıştı. Bugün ise cihazın kamera kurulumu hakkında önemli bir rapor hazırlandı.
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OnePlus Nord nasıl bir kamera dizilimine sahip olacak?
Şirketin kurucu ortağı Carl Pei ile yapılan bir röportajda cihazın kamera dizilimi hakkında temel noktalar ortaya çıktı. OnePlus Nord, bu röportaj ve raporlara göre 48 MP çözünürlüklü OIS destekli ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumu ile gelecek. Diğer üç kamera ise 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüklü makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Bu kameraların henüz diyafram değerleri ve boyutları bilinmiyor. Detaylı bilgileri lansman tarihi yaklaştıkça ortaya çıkacaktır.
Ekranın ön tarafında bulunan nokta delik tasarımlı selfie kameranın detayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat bazı söylentilere göre 32 MP çözünürlüklü ana selfie kamera ve 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bunlar haricinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarda cihazın Snapdragon 765G yonga seti ile geleceğini öğrenmiştik. OnePlus Nord, temel modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunduracak. Batarya tarafında ise 4.300 mAh değerinde pil ile gelecek.
Nord, artırılmış gerçeklik tarafında da önemli yenilikler sunan bir telefon olacak. Cihazın fiyatlandırmasının 500$’ın altında olacağı tahmin ediliyor. 21 Temmuz’da yapılacak lansmanda cihazın tüm detaylarını göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion AnTuTu puanı ortaya çıktı!
Lenovo firmasının oyuncu telefonu olarak ortaya çıkması beklenen Legion Phone, AnTuTu üzerinde görüntülendi. Cihaz test sonuçları da ortaya çıktı.
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Lenovo Legion Phone AnTuTu puanı belli oldu!
Oyuncu telefonu dünyasının önemli markaları arasında yer alan Lenovo, yeni cihazı Legion çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları konusunda adından sıkça söz ettiren cihaz AnTuTu üzerinde görüntülendi. AnTuTu puanı belli olan cihaz toplamda 648871 puan ile dikkatleri üzerine çekti. İşlemci performansında 187401 puan alan akıllı telefon, grafik performansında ise 246980 puan ile bizleri karşıladı. Ayrıca teste giren cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Amiral gemisi telefonlar gibi performansı ile adından söz ettirmek isteyen Lenovo Legion, gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden almakta. Öte yandan 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasiteleri ile bizleri karşılayan cihaz, Android 10 ile piyasaya çıkacak. Ekran kısmında Full HD+ özelliği dikkat çekerken, 144 Hz değerinde yenileme hızı da cihazın önemli kozlarından biri olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay sıra dışı tasarımı ile ilginç yorumlara neden olan oyuncu telefonunun detaylı teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Cihazın 90 W hızlı şarj desteği ile birlikte oyunculara kesintisiz performans sunması amaçlanıyor. Öte yandan dedikodulara göre cihazda iki adet USB-C girişinin yer alacağı konuşuluyor. Temmuz ayı içerisinde tanıtılması beklenen cihaz bakalım oyun dünyasına yeni neler sunacak bekleyip göreceğiz.