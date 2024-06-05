TikTok siber saldırı kurbanı oldu. Popüler sosyal medya platformu TikTok, ciddi bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Şirket, sıfırıncı gün güvenlik açığı olarak da bilinen açığı doğrularken, saldırganların hesapları çalmaya çalıştığını ifade etti. Paris Hilton ve CNN gibi ünlü hesaplar ele geçirildi.

TikTok Siber Saldırı Kurbanı Oldu: Ünlü Hesaplar Tehlikede

Gelen bilgilere göre saldırganlar, açıktan yararlanarak DM olarak da bilinen direkt mesajlar üzerinden ünlülerin veya markaların hesaplarını ele geçirmeye çalıştı. Aralarında Paris Hilton gibi isimlerin de bulunduğu ünlü hesaplar, sadece mesajların açılması yoluyla ele geçirildi. Bu ciddi bir güvenlik açığına işaret ediyor.

Sıfırıncı gün güvenlik açıkları, saldırganların geliştiricilerden önce fark ettiği bir yazılım güvenlik açığıdır. Kötü amaçlı kişiler, TikTok‘ta bu açığı keşfetmişler ve mesaj göndererek büyük hesapları ele geçirmeye çalışmışlar gibi duruyor. Hesabın çalınması için sadece mesajın açılmasının yeterli olduğu söyleniyor. Açık öyle güçlü bir açık ki, sadece mesaj açmak yeterli oluyor. Herhangi bir kurulum dosyası gibi cihaza yüklenmesi gereken bir şeye gerek olmadan hesaplar ele geçiriliyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca saldırganların Sony, CNN ve Paris Hilton gibi ünlü insanlar ve markalar da dahil birçok hesabı hedef aldığı aktarıldı. CNN’in saldırının ilk kurbanı olduğu da ifade edildi. Şirketin aktardığına göre ele geçirilen hesaplar, geçici olarak kapatıldı.

TikTok siber saldırı olayının farkında olduğunu ve gerekli önlemleri aldığını ifade etti. Saldırının durdurulduğu söylenirken güvenlik açığının kapatılıp kapatılmadığı konusunda ise bir bilgi yok. Aynı zamanda bu büyük TikTok güvenlik açığı hakkında bir detay da henüz paylaşılmadı.

Olay çözüme kavuşturulduktan sonra TikTok siber saldırı olayı hakkında daha fazla bilgiye erişeceğiz gibi duruyor. Bakalım bu süreçte çalınan diğer hesaplar hangileri olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok bu sorunu çözebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!