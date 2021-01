TikTok, LiDAR kullanan AR efektlerini yayınlıyor!

TikTok, iPhone 12 Pro cihazlarında bulunan LiDAR teknolojisini kullanmak için ilk artırılmış gerçeklik efektini kullanıma sundu.

İlginizi çekebilir: App Store mağazasına harcanan ücretler rekor kırdı!

TikTok’un resmi Twitter hesabında paylaşılan efekt, Yeni Yılı çevredeki gerçek nesnelerin varlığına tepki veren altın balonlar ve konfeti patlamalarıyla kutluyor.

İlk olarak Mart 2020’de iPad Pro’da tanıtılan ve geçtiğimiz yıl ‌iPhone 12 Pro‌ ve iPhone 12 Pro Max’e de getirilen LiDAR Tarayıcı, çevredeki nesnelere olan mesafeyi beş metreye kadar ölçmek için 3D algılama kullanan küçük bir sensörden ibaret.

Geliştiriciler, teknolojinin API’lerini kullanarak gelişmiş artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturabiliyor ve uygulamalarında, bir kişinin boyunu anında ölçebilme gibi benzersiz yetenekleri kullanabiliyor.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

— TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021