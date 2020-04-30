Sosyal Medya
TikTok iki milyar aboneye ulaştı!
Ülkemizde de giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok 2 milyar indirmeye ulaştı. Aynı zamanda 2020’nin 1. çeyreğinde 351 milyon indirilerek bir çeyrek içerisinde en çok indirilen uygulama oldu.
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TikTok iki milyar aboneye ulaştı!
Dünyanın en değerli startuplarından biri olan ByteDance tarafından geliştirilen ünlü video paylaşım platformu TikTok’ın abone sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. COVID-19 salgını nedeniyle insanların eğlenceye ihtiyaç duyduğu bu günlerde uygulamanın popülerliği giderek artmakta. Mobil uygulama inceleme firması Sensor Tower yaptığı açıklamada, TikTok’ın ve Çin versiyonunun (Douyin), Google Play ve App Store’da 2 milyar indirmenin üzerine ulaştığını belirtti. Firma açıklamasında TikTok’ın Facebook, Whatsapp, Instagram ve Messenger’dan sonra 1 Ocak 2014’ten beri 2 milyar barajını aşan ilk uygulama olduğunu söyledi. Google uygulamalarından Gmail ve YouTube 5 milyar üzeri indirmeye sahip fakat bu uygulamaların çoğu android telefonlarda ve tabletlerde önceden yüklenmiş olarak geliyor.
TikTok’ın büyümesini daha detaylı değerlendirecek olursak şirket geçtiğimiz 5 ay içerisinde 1.5 milyar indirmeden 2 milyar indirmeye ulaştı. Bu gerçekten dikkat çekici bir başarı. Sosyal medya uygulaması 2020’nin ilk çeyreğinde 351 milyon indirme ile bir çeyrek içerisinde en çok indirilen uygulama rekorunu kırdı. Böylece daha önce 2018’in 4. çeyreğinde elde ettiği 205.7 milyon indirmeyi de geçerek büyümeye sağlam adımlarla devam ettiğini kanıtlamış oldu. En çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada bir çeyrek içerisinde 250 milyon indirilen WharsApp bulunuyor.
Uygulamanın popülerliği arttıkça, değeri de aynı anda artmaya devam ediyor. TikTok kullanıcıları şimdiye kadar uygulama içerisinde 456.7 milyon dolar harcama yaptı ve bu rakamın 175 milyonu son 5 ayda yapıldı. Uygulamanın %75.5’i Google Play üzerinden indirildi fakat uygulama kullanımının büyük çoğunluğu Apple kullanıcıları tarafından üstleniliyor. Uygulamanın kurucusu olan ByteDance firması için 2 yıl önce 75 milyar dolarlık bir değer biçildi ve bu değerin Bank of China, Bank of America ve JP Morgan gibi firmaların değerinden büyük olması dikkat çekiyor.
Sosyal Medya
Twitter kullanıcı sayısında Covid-19 nedeniyle artış gözlemlendi!
Covid-19 yüzünden internet kullanımının arttığı şu günlerde sosyal medya kullanımında da ciddi artışlar gözlemlendi. Son olarak Twitter salgından bu yana aktif üye sayısın da artış gözlemlendiğini açıkladı.
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Covid-19 nedeniyle %24’lük büyüme!
Covid-19 yüzünden evlerinden çıkamayan insanlar, görünüşe göre internet ortamında sosyalleşmeye devam ediyor. Fiziki olarak sosyal mesafe kuralı uygulanırken, internet ortamı bir nebze olsun bu sıkıntıyı bizlerden alıyor gibi gözüküyor. Sosyal medya platformlarında bu nedenle artış gözükürken, dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri olan Twitter da kullanıcı bakımından büyüme yaşıyor. Firmanın yıllık çeyrek raporlarında ,geçen seneye nazaran, %24 değerinde aktif kullanıcı sayısında büyüme tespit edildi. Tabi ki bu büyüme firmaya bir gelir olarak yansımasa da, Covid-19 salgının etkileri çok net bir şekilde gözler önünde seriliyor.
Covid-19 nedeniyle evlerinde kalan insanların sosyal medya platformlarına yüklenmesi oldukça normal bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Twitter, kullanıcı sayısında ki artışa rağmen geçen sene ki ilk çeyrek raporlarına nazaran 7 milyon dolar zarar etti. Her ne kadar Twitter için çok büyük bir rakam gibi gözükmese de 7 milyon, kayıtlara eksi değerlerin yansıması firma için can sıkıcı bir gelişme olarak kayda geçti. Bakalım Covid-19 başka hangi sosyal medya platformlarında artışa neden olmuş. Acaba Twitter gibi zarar eden başka platformlar olacak mı ilerleyen günler de göreceğiz.
Sosyal Medya
Reddit kullanıcıları için küçük grup sohbet odalarını duyurdu!
Reddit tarafından 2018 yılından bu yana test edilen küçük grup sohbet odaları özelliği bugün kullanıcılara sunuldu.
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Reddit topluluklar için küçük grup sohbet odalarını duyurdu!
Reddit Nisan 2018’de grup sohbet odası hizmetinin beta sürümünü başlatmıştı. Bu özelliği yıllarca test ettikten sonra şirket hizmetin bugün bütün kullanıcılarına açıldığını duyurdu. “Sohbete Başla” adı verilen yeni özellik ortak ilgi alanı konu hakkında sohbet etmek isteyen kişilerin sohbete başlamasına olanak tanır. Sohbeti başlat düğmesine tıkladıktan sonra sizi küçük bir grup sohbetine benzer konu ile ilgili muhabbet etmek isteyen diğer kullanıcılar ile birlikte aktarır. Tabii ki platform üzerinde engellediğiniz kullanıcılar ile eşleşme olasılığınız yok. Platform hem bireysel hem de grup görüşmeleri için zaten sohbet özelliğine sahipti. Bu yeni aracı farklı yapan özelliği ise rastgele birkaç üye ile bir sohbet odası oluşturması ve belirli bir konuya odaklanması olacak. Platformun mevcut sohbet servisi daha çok büyük gruplara hitap etmekteydi.
Reddit bu yeni özellik ile ilgili şunları söyledi: “Evde sıkışmış insanların konuşacak diğer kişileri bulmasına yardımcı olmak için küçük sohbet odaları özelliğini yayınladık.”. Şirket yaptığı açıklamada COVID-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte platform üzerinde daha fazla insanın sohbet etmeye başladığına vurgu yaptı. Uygulama yayınlanmasının henüz ilk aşamasında, bugün Reddit mobil uygulamasında ve Reddit web sitesinde kullanıma sunuldu. Gelecek haftalarda daha fazla insanın kullanımına sunulacak.
Sosyal Medya
Twitter SMS bildirimlerini kaldırmaya hazırlanıyor!
Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter, çok önceden var olan bir özelliği kaldırma kararı aldı. Artık SMS bildirimleri özelliği kullanılmayacak.
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Bazı ülkelere SMS bildirimi kapatılıyor!
Sosyal medya platformu Twitter, bünyesinde yer alan önemli bir özelliği artık kaldırmaya hazırlanıyor. Platform, takip ettiğiniz kullanıcıların yaptıkları paylaşımları, cep telefonunuza SMS olarak göndermekten vazgeçmişe benziyor. Artık akıllı telefonların yaygınlaşması sebebiyle tarayıcı üzerinden girişlerin azaldığı Twitter da, bu özelliğin kullanım oranının da büyük ölçüde gerileme kaydettiği öğrenildi. SMS ile tweet alma özelliğini hali hazırda bir çok ülkede kullanım dışı yapan Twitter, bu kapsama yeni ülkeleri de alarak bu özelliği yavaş yavaş durdurmak istiyor. Hali hazırda 140 karakterden 280 karaktere çıkan paylaşım sınırları da bu özelliğin verimini düşürmekteydi.
Ayrıca SMS bildirimlerinin güvenlik açıklarına neden olduğunu düşünen sosyal medya platformu, yeni güncelleme ile kullanıcılarına daha güvenli hesap kontrolü vadediyor. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki, Twitter hesap ayarları sırasında gereken doğrulama kodlarını SMS olarak atmaya devam edecek. Şimdilik bu kapsamda sadece takip edebildiğimiz kullanıcıların bildirimlerinin SMS iptali yer almakta. Hangi ülkeler olduğu açıklanmayan bu gelişme karşısında kullanıcılar, bildirim ayarlarından son durumu öğrenebilir. Ancak akıllı telefon kullanımının bu denli arttığı günümüz dünyasında, bu tarz özelliklerin yavaş yavaş sonlandırılması oldukça anlaşılabilir duruyor.