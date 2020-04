Google Chrome uzantılar mağazası için yeni kurallar tanıtıldı!

Google‘ın Android cihazları olan Pixel serisi yeni üyesi ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Pixel 4a, Covid-19‘dan bağımsız düşünülen tarihte piyasaya çıkacak!

Google Pixel 4a mayıs sonunda piyasaya çıkacak!

Google, her ne kadar Android’in yazılımsal anlamda her şeyi olsa da, çıkardığı telefonlarla da adından söz ettiriyor. Pixel serisi ile övgülerin toplayan firma geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda orta seviye uygun fiyatlı Pixel cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. Pixel 4a ile karşımıza çıkması beklenen Google, görünüşe göre hayranlarını çok bekletmeyecek gibi gözüküyor. Zira gelen bilgilere göre, Pixel 4a, Corona virüsten etkilenmeyerek planlanan tarihte piyasaya çıkacak. Her ne kadar Google I/O etkinliği iptal edilmiş olsa da, cihazın 22 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacağı sızdırıldı. Almanya da Vodafone’un belgelerinde ortaya çıkan çıkış tarihi hayranları oldukça sevindirdi.

Google tarafından uygun fiyatlı olması nedeniyle ön plana çıkarılan Pixel a serisi, bu yıl da aynı hedefle kullanıcıları karşılayacak. 399 dolar gibi uygun bir fiyat etiketine sahip olacak cihaz teknik özellik bakımından da orta üst seviye akıllı telefonlar arasında yerini alacak gibi gözüküyor. 4G ve 5G olarak iki farklı modele sahip olacak cihaz, tek arka kamera ile karşımıza çıkacak. Daha önce Pixel 3 serisinde tek kamera ile yaptıkları çok övülen firmanın, Pixel 4a içinde aynı yolu izlemesi ve cihazına güvenmesi pek şaşırtıcı olmadı. Ülkemizde ne yazık ki satışı bulunmayan Pixel serisi yeni üyesi ile 22 Mart 2020‘de hayranlarını karşılayacak.