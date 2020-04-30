Google Chrome uzantılar mağazası üzerinde yanıltıcı ve düşük kalitede uygulama sayının artması ile birlikte yeni bir dizi kural yayınladı. Böylece kullanıcılar için daha güvenilir ve kullanışlı bir mağaza oluşturulması hedefleniyor.

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Google Chrome uzantılar mağazası için yeni kurallar tanıtıldı!

Google, Chorme uzantılarının listelendiği Chrome Web mağazasını temizlemek istiyor. Google’ın raporuna göre mağaza üzerinde 200 binden fazla uzantı mevcut. Teknoloji devi şirket spam uygulamalar ile mücadele etmek için mağazaya eklenti yükleme kurallarını sıkılaştırıyor. 27 Ağustos’a kadar geliştiricilerin yeni gereksinimleri karşılamaları ve gerekli eklemeleri tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra gerekenleri yerine getirmeyen uygulamalar mağaza üzerinden kaldırılacak.

Son zamanlarda yanıltıcı ve düşük kaliteli uzantıların sayısında ciddi bir artış fark edilmekteydi. Bunun yanı sıra mağaza üzerinde kullanıcıları yalnızca belirli hizmetlere çekmeyi amaçlayan çok fazla uzantı mevcuttu. Bu durumun bir sonucu olarak mağazanın yeni bir eklenti keşfetmek gibi kullanımları neredeyse yok olmuştu.

Google mağaza üzerinde bulunan işlevleri hakkında yanlış bilgi sağlamakta olan, hedeflenen görevleri yerine getirmeyen , sahte incelemeler içeren ve benzeri birçok yanıltıcı özelliğe sahip uygulamaları belirlemek için aşağıdaki değişiklikleri tanımladı:

Geliştiriciler işlevini tekrarlayan uygulamaları mağazaya yalnızca bir kere yükleyebilir. Örneğin farklı isimlere sahip olmasına rağmen aynı duvar kağıtlarını sağlayan uzantılar.

Uygulamaların mağaza üzerindeki arama sonuçlarında görünürlüklerini belirleyen kilit kelimeleri uygulama ile alakasız bir şekilde doldurmaya izin verilmeyecek. Bu durum çoğu zaman aradığımız sonuçların aksine alakasız uygulamalar ile karşılaşmamıza neden oluyordu fakat Google bunun için de önlemler almış durumda.

bunun için de önlemler almış durumda. Uzantıların açıklamaları konusunda geliştiriciler yanlış yönlendirici veya açıklayıcı olmayan içerikler giremez. Şirket bu konuda oldukça katı olmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.

Geliştiricilerin ürün derecelendirmelerini ve incelemelerini manipüle edemeyecekler. Bunun yanı sıra ücret karşılığında satın alınmış indirilme sayıları gibi durumların da önüne geçilecek.

Bir web sayfasını veya uygulamayı başlatmaya yarayan uzantılara artık izin verilmiyor.

Kullanıcıları reklam veya mesajlar ile bildirime boğan eklentiler de yasaklandı.

Listeye baktığımızda birçok maddenin neden daha önce uygulanmadığını anlamak bir hayli zor. Fakat büyük şirketlerin zaman zaman bu tip konularda yeterince denetleyici olamadıklarını daha önce de birçok defa görmüştük. Bütün geliştiricilerin yayınlanan bu yeni kuralları uygulamak için 27 Ağustos’a kadar vakitleri var.