Google Chrome uzantılar mağazası için yeni kurallar tanıtıldı!
Google Chrome uzantılar mağazası üzerinde yanıltıcı ve düşük kalitede uygulama sayının artması ile birlikte yeni bir dizi kural yayınladı. Böylece kullanıcılar için daha güvenilir ve kullanışlı bir mağaza oluşturulması hedefleniyor.
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Google Chrome uzantılar mağazası için yeni kurallar tanıtıldı!
Google, Chorme uzantılarının listelendiği Chrome Web mağazasını temizlemek istiyor. Google’ın raporuna göre mağaza üzerinde 200 binden fazla uzantı mevcut. Teknoloji devi şirket spam uygulamalar ile mücadele etmek için mağazaya eklenti yükleme kurallarını sıkılaştırıyor. 27 Ağustos’a kadar geliştiricilerin yeni gereksinimleri karşılamaları ve gerekli eklemeleri tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra gerekenleri yerine getirmeyen uygulamalar mağaza üzerinden kaldırılacak.
Son zamanlarda yanıltıcı ve düşük kaliteli uzantıların sayısında ciddi bir artış fark edilmekteydi. Bunun yanı sıra mağaza üzerinde kullanıcıları yalnızca belirli hizmetlere çekmeyi amaçlayan çok fazla uzantı mevcuttu. Bu durumun bir sonucu olarak mağazanın yeni bir eklenti keşfetmek gibi kullanımları neredeyse yok olmuştu.
Google mağaza üzerinde bulunan işlevleri hakkında yanlış bilgi sağlamakta olan, hedeflenen görevleri yerine getirmeyen , sahte incelemeler içeren ve benzeri birçok yanıltıcı özelliğe sahip uygulamaları belirlemek için aşağıdaki değişiklikleri tanımladı:
- Geliştiriciler işlevini tekrarlayan uygulamaları mağazaya yalnızca bir kere yükleyebilir. Örneğin farklı isimlere sahip olmasına rağmen aynı duvar kağıtlarını sağlayan uzantılar.
- Uygulamaların mağaza üzerindeki arama sonuçlarında görünürlüklerini belirleyen kilit kelimeleri uygulama ile alakasız bir şekilde doldurmaya izin verilmeyecek. Bu durum çoğu zaman aradığımız sonuçların aksine alakasız uygulamalar ile karşılaşmamıza neden oluyordu fakat Google bunun için de önlemler almış durumda.
- Uzantıların açıklamaları konusunda geliştiriciler yanlış yönlendirici veya açıklayıcı olmayan içerikler giremez. Şirket bu konuda oldukça katı olmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.
- Geliştiricilerin ürün derecelendirmelerini ve incelemelerini manipüle edemeyecekler. Bunun yanı sıra ücret karşılığında satın alınmış indirilme sayıları gibi durumların da önüne geçilecek.
- Bir web sayfasını veya uygulamayı başlatmaya yarayan uzantılara artık izin verilmiyor.
- Kullanıcıları reklam veya mesajlar ile bildirime boğan eklentiler de yasaklandı.
Listeye baktığımızda birçok maddenin neden daha önce uygulanmadığını anlamak bir hayli zor. Fakat büyük şirketlerin zaman zaman bu tip konularda yeterince denetleyici olamadıklarını daha önce de birçok defa görmüştük. Bütün geliştiricilerin yayınlanan bu yeni kuralları uygulamak için 27 Ağustos’a kadar vakitleri var.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a’nın çıkış tarihi Covid-19’dan etkilenmiyor!
Google‘ın Android cihazları olan Pixel serisi yeni üyesi ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Pixel 4a, Covid-19‘dan bağımsız düşünülen tarihte piyasaya çıkacak!
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Google Pixel 4a mayıs sonunda piyasaya çıkacak!
Google, her ne kadar Android’in yazılımsal anlamda her şeyi olsa da, çıkardığı telefonlarla da adından söz ettiriyor. Pixel serisi ile övgülerin toplayan firma geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda orta seviye uygun fiyatlı Pixel cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. Pixel 4a ile karşımıza çıkması beklenen Google, görünüşe göre hayranlarını çok bekletmeyecek gibi gözüküyor. Zira gelen bilgilere göre, Pixel 4a, Corona virüsten etkilenmeyerek planlanan tarihte piyasaya çıkacak. Her ne kadar Google I/O etkinliği iptal edilmiş olsa da, cihazın 22 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacağı sızdırıldı. Almanya da Vodafone’un belgelerinde ortaya çıkan çıkış tarihi hayranları oldukça sevindirdi.
Google tarafından uygun fiyatlı olması nedeniyle ön plana çıkarılan Pixel a serisi, bu yıl da aynı hedefle kullanıcıları karşılayacak. 399 dolar gibi uygun bir fiyat etiketine sahip olacak cihaz teknik özellik bakımından da orta üst seviye akıllı telefonlar arasında yerini alacak gibi gözüküyor. 4G ve 5G olarak iki farklı modele sahip olacak cihaz, tek arka kamera ile karşımıza çıkacak. Daha önce Pixel 3 serisinde tek kamera ile yaptıkları çok övülen firmanın, Pixel 4a içinde aynı yolu izlemesi ve cihazına güvenmesi pek şaşırtıcı olmadı. Ülkemizde ne yazık ki satışı bulunmayan Pixel serisi yeni üyesi ile 22 Mart 2020‘de hayranlarını karşılayacak.
Google Meet yakında Gmail hesabı olan herkes için ücretsiz olacak!
Google’ın video konferans uygulaması Meet yakında tüm Gmail kullanıcıları için ücretsiz olacak. COVID-19 salgını nedeniyle video konferans uygulamaları her geçen gün daha fazla ihtiyaç haline gelmeye devam ediyor.
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Google Meet yakında Gmail hesabı olan herkes için ücretsiz olacak!
Google’ın video konferans uygulaması Meet Mayıs ayından itibaren kademeli olarak tüm Gmail kullanıcıları için ücretsiz olacak. G Suite müşterisi olmasanız dahi yakında Google Meet’e ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz. Google Meet ile birlikte 100 katılımcıya kadar toplantı ve görüşmeler düzenleyebilirsiniz. Ayrıca uygulamanın mobil versiyonu hem Android hem de iOS uygulama marketlerinde ulaşılabilir durumda. Meet uygulaması Goole’ın diğer hizmetleri ile birlikte çalışmakta. Bu sayede Google Takvim üzerinden görüşmeler başlatabilir ve gerçek zamanlı alt yazılar kullanabilirsiniz. Şirket yaptığı açıklamada ücretsiz kullanımların 60 dakika ile sınırlı olacağı belirtti ancak 30 Eylül’e kadar bu sınırlamayı uygulamayacaklarını ve uygulamayı istediğiniz kadar kullanmakta özgür olduğunuzu belirtti.
Teknoloji devi, uygulamanın Dünya’nın farklı bölgelerinde ücretsiz olarak açılmasının zaman alacağını vurguladı. Kullanmaya başlayabileceğiniz tarihte bildirim almak için güncellemelere buradan üye olabilirsiniz. Google daha önce G Suite müşterileri için Meet uygulamasını 30 Eylül’e kadar ücretsiz hale getirmişti. Ücretsiz kullanıcılardan farklı olarak 250 katılımcıya kadar görüşme düzenleyebilirler ve 100 bine kadar izleyici için yayın yapma imkanları var. Tüm bu ek imkanlar olmasa dahi ücretsiz erişim ile sunulan imkanlar da sıradan kullanıcılar için oldukça yeterli ve kullanışlı görünüyor. Google Meet rakibi olan uygulamalar Zoom ve Microsoft Teams için giderek güçlü bir alternatif haline gelmeye devam ediyor.
Google’ın adını hiç duymadığımız sosyal ağ uygulaması Shoelace kapatılıyor!
Google’ın her yıl onlarca yeni projesini iptal ettiğini daha önce de görmüştük. Son olarak bu uygulamalar arasına sosyal ağ uygulaması olan Shoelace katıldı.
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Google daha önce adını hiç duymadığımız sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatıyor!
Google geçtiğimiz Temmuz’da test etmeye başladığı sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatma kararı aldı. Uygulama yakınınızdaki insanlar ile spor, gösteri gibi etkinliklere katılmanıza olanak sağlıyordu. Uygulama henüz sadece New York’ta test edilmekteydi fakat Google 12 Mayıs’ta Shoelace sunucularını kapayacağını söyledi. Google’ın potansiyeli olan yeni fikirleri test etmek için New York’u kullandığını daha önce de görmüştük. Google açıklamasında “mevcut sağlık krizi göz önüne alındığında bu projeye daha fazla yatırım yapmak için doğru bir zaman olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Ayrıca gelecekte Shoelace uygulamasını yeniden başlatmayı düşünmediklerini ekledi.
Uygulamanın etkinliklere katılmak için yeni insanlarla tanışmaya vakti olmayan kişiler için oldukça iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra uygulama üzerinden editörlerin düzenlediği etkinliklere katılmak ve yaşadığınız bölgede benzer etkinlikleri yapmaktan keyif alan insanlar ile tanışmak mümkündü. Fakat mevcut COVID-19 salgını nedeniyle uygulamanın çok fazla kullanıcıya erişememesi oldukça anlaşılabilir. Google’ın yaptığı açıklamasında uygulamayı yeniden denemeyeceklerini duymak oldukça şaşırtıcı. Çünkü geçirdiğimiz bu zor günlerden sonra bu tip uygulamalar kullanıcılar tarafından oldukça ilgi çekici bulunabilirdi. Bu uygulama ile birlikte Google’ın uygulama mezarlığına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Şirketin sürekli olarak yeni uygulamalar denemesi ve zaman zaman bu şekilde tamamen iptal etmesi giderek alıştığımız bir durum haline geldi.