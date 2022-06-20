TikTok, sosyal ağdaki Kuzey Amerika kullanıcılarının verilerini saklamak ve güvende tutmak için Oracle ile bir ortaklık duyurdu. Ancak BuzzFeed‘den gelen bilgiler, Çin’deki TikTok çalışanlarının ABD tüketici verilerine tekrar tekrar eriştiğini gösteriyor.

Girişim, ABD’deki Oracle sunucularını kullanan kullanıcıların verilerini, ancak Virginia ve Singapur eyaletlerindeki yedekleme sunucularıyla korumayı amaçlıyor. Bu durumda, kullanıcıların özel verileri yalnızca ABD’deki sunucularda tutulacak şekilde silinecek.

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TikTok bilgi güvenliği direktörü Roland Cloutier, “Kullanıcı verilerine erişimi olan çalışan sayısını ve veri erişiminin etkinleştirildiği senaryoları sınırlama hedefimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İçindekiler Özel bilgilere erişim

Özel bilgilere erişim

Dokuz TikTok çalışanından yapılan 14 açıklamaya göre Çinli işçilerin en az Eylül 2021 ile Ocak 2022 arasında Amerikalıların verilerine erişimi vardı. Ancak sosyal ağın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ekibinin aynı verilere erişimi yoktu.

Eylül 2021’de yapılan bir toplantıda TikTok’un güven ve güvenlik departmanından bir yetkili, “Çin’de her şeye erişilebileceğini” belirtti. Bir şirket müdürü ayrıca Pekin merkezli bir mühendisin “her şeye erişimi olduğunu” söyledi. BuzzFeed, kaynakların gizliliğini korumak için isim vermemeye karar verdi.

Bilgiler, toplantıların ve dahili TikTok sunumlarının kayıtlarından elde edildi ve muhtemelen ABD kurumlarının ABD’deki kullanıcıların kişisel verilerine erişme konusundaki endişelerini doğruladı. 2020’de eski Başkan Donald Trump, sosyal ağı ulusal güvenlik için bir tehdit olarak gördüğünü söyledi.