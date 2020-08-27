Realme 6 ve 6i modelleri yeni özelliklerle güncellendi

Xiaomi’nin alt markası konumundaki POCO, akıllı telefon dünyasında hızlı ama emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Markanın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni modeli POCO X3, genel tasarımı ve teknik özellikleri ile sürpriz bir kaynak tarafından sızdırıldı.

POCO X3, orta seviyenin fiyat performans lideri olmaya geliyor!

Yakında tanıtılacak telefonun detaylı bilgileri, sürpriz şekilde MIUI Türkiye tarafından paylaşıldı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde kaldırılmasına rağmen POCO X3’ün tasarımı ve özellikleri net şekilde ortaya çıktı. Diğer Xiaomi modellerine göre benzersiz bir telefon görüntüsü veren POCO X3, ön yüzünde ince bir çene çentiği ve delikli ön kamera konsepti barındırıyor. Telefonun arka tarafında ise daire içerisine alınmış kamera alanı ve dokulu şerit yüzey dikkat çekiyor.

reklam

Özellikleriyle orta-üst seviye rakipleri arasında iddialı bir konumda bulunacağı anlaşılan POCO X3, bünyesinde 6.62 inçlik Full HD+ ekran barındırıyor. Panel detayları belli olmayan ekranın 120Hz yenileme ve 240Hz dokunmatik tepki hızına sahip olduğu belirtiliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 732G işlemciden alacak olan telefonun, 4G işlemciyi ilk kullanan model olması da dikkat çekiyor.

Kamera tarafında net bilgiler bulunmazken, dörtlü arka kamera paketinde 64 megapiksel çözünürlüklü bir sensörün yer alacağı biliniyor. Ön kısımdaki delikli alanda ise 20 megapiksellik bir kamera konumlanacak. 5.160 mAh kapasiteli dev bataryayı 33W hızlı şarj desteğinin besleyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Siyah, mavi, sarı ve mor renk seçeneklerine sahip olacak POCO X3 modelinin 250 dolar bandında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’de de satışa sunulacağını tahmin ettiğimiz telefonun tanıtım tarihi olarak ise 8 Eylül tarihine vurgu yapılıyor.