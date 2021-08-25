Haber
YouTube Premium Aboneleri iOS’ta Picture-in-Picture Özelliğini Kullanabilecek
Google, Picture-in-Picture özelliğini YouTube Premium abonelerine açtı. Artık YouTube Premium abonesi olan iOS kullanıcıları Picture-in-Picture özelliğini kullanabilecek. YouTube’da bir video izlerken uygulamayı kapatınca video, küçük bir pencere içerisinde oynamaya devam edecek. Eğer YouTube Premium abonesi olan bir iOS kullanıcısıysanız ve Picture-in-Picture özelliğini kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek bu özelliği deneyebilirsiniz:
- Web tarayıcınızı açın ve YouTube hesabınıza giriş yapın YouTube.com,
- youtube.com/new adresine gidin,
- “iOS’ta Picture-in-Picture” seçeneğine ilerleyin,
- “Dene” seçeneğini seçin.
Şimdi, YouTube uygulamasında video izlerken, Ana Ekran’a döndüğünüzde küçük bir pop-up içerisinde Picture-in-Picture özelliği aktif edilecek ve video oynatılmaya devam edecek. Google, Picture-in-Picture özelliğini kullanırken telefonunuzu kilitlemenin, videoyu duraklatacağını, ancak cihazınızdın Kilit Ekranı medya yönetimini düzenleyerek kilit ekranında da bu işleme devam edebileceğinizi bildiriyor. Google, Picture-in-Picture desteğinin, Haziran ayında ABD’deki hem Premium hem de ödeme yapmayan kullanıcıların kullanabileceğini açıkladı. ABD dışındaki kullanıcılar için ise, deneysel olarak açılabileceğini duyurdu.
İçindekiler
Web’de Picture-in-Picture Kullanma
Safari uygulamasıyla Picture-in-Picture, hemen hemen tüm videolarla çalışır ve web sitesi geliştiricilerinin destek uygulamasına gerek yoktur. Video içeren bir sitede, videoyu oynatmak için öğesine ve ardından Picture-in-Picture simgesine dokunun veya videoya iki parmağınızla iki kez dokunun. Ayrıca Picture-in-Picture’ı etkinleştirmek için iPhone’un altından yukarı doğru kaydırabilirsiniz.
Bazı sitelerin web sayfalarına yerleştirdiği videolar gibi çalışmayan bazı video türleri vardır, bu nedenle bu tür videoların Picture-in-Picture modunda kullanılabilmesi için bazı web sitelerinde bazı ince ayarlar yapılması gerekebilir. Bununla birlikte, YouTube ve Vimeo gibi sitelerdeki videolarla uyumludur, bu nedenle bu yerleştirmeleri kullanan web sitelerinde Picture-in-Picture ile uyumlu içerik bulunur.
İlginizi çekebilir: YouTube’dan Ücretsiz Video İndirme Yolları Nelerdir?
Safari ile Picture-in-Picture modunu kullanmak için, bir video oynatılırken başka bir web sitesinde gezinmeye devam etmek istiyorsanız, yeni bir Safari sekmesi açmanız gerektiğini unutmayın.
FaceTime ile Picture-in-Picture Kullanma
Picture-in-Picture, iOS 14’te FaceTime ile çalışır ve belki de bundan yararlanmanın en kullanışlı yolu budur. iOS 13’te, telefonunuzda yapmanız gerekirse, konuştuğunuz kişi için videonuzu duraklatıp, FaceTime penceresinden dışarı kaydırmanız gerekir.
iOS 14’te, bir FaceTime aramasından dışarı kaydırırsanız, pencere otomatik olarak küçülür ve diğer uygulamalara eriştiğinizde bile görünmeye devam eden bir Picture-in-Picture penceresine dönüşür, böylece siz ve konuştuğunuz diğer kişi konuşmanıza devam edebilirsiniz. Başka türlü kullanılamaz.
Boyutunu büyükten orta veya küçüğe değiştirmek için FaceTime penceresine iki kez dokunabilir ve ardından tekrar geri dönebilirsiniz ve sadece bir kez dokunursanız, Picture-in-Picture penceresi iPhone ekranının tam boyutuna genişler. Picture-in-Picture penceresini ekrandaki en uygun noktaya da taşıyabilirsiniz.
Herhangi bir Picture-in-Picture penceresine iki kez dokunabilir veya Picture-in-Picture pencere boyutunu değiştirmek için sıkıştırma hareketlerini kullanabilirsiniz. Seçilebilecek üç boyut vardır: küçük, orta ve büyük.
Küçük pencere yaklaşık iki uygulama simgesi boyutundadır, ortam yaklaşık üç uygulama simgesi kadar geniş ve bir buçuk kadar uzundur, en büyük pencere ise sekiz uygulama simgesi boyutundadır.
Portre modunda gösterilen FaceTime dışında tüm pencereler iPhone’un Ana Ekranında yatay yönde gösterilir. Picture-in-Picture pencereleri hemen hemen her uygulamada veya Ana Ekranda kullanılabilir. Küçük ve orta boy pencereler iPhone ekranının herhangi bir köşesine taşınabilirken, büyük Picture-in-Picture penceresi ekranın üstüne veya altına yerleştirilebilir.
Picture-in-Picture Penceresini Ekran Dışına Taşıma
Herhangi bir boyuttaki, Picture-in-Picture penceresini sürükle ve bırak hareketleriyle iPhone’un yan tarafına çekerek ekrandan uzaklaştırabilirsiniz.
Picture-in-Picture penceresi ekran kapalıyken, videodan veya FaceTime aramasından gelen sesi duymaya devam edeceksiniz, ancak iPhone ekranında görünmeyecektir.
Kaynak: MacRumors
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Hayvan Sahiplendirme Platformu PAWS Chicago, “Dogenations” Adlı Kripto Bağışı Başlattı!
Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ölçekli bir hayvan sahiplendirme platformu olan PAWS Chicago ve yaratıcı bir çözüm şirketi olan Leo Burnett, “Dogenations” adlı bir kripto para birimi bağış etkinliği başlattı.
Chicago merkezli bir hayvan sahiplendirme platformu olan PAWS Chicago, platforma yapılacak bağış ödemeleri için Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dahil birçok kripto para birimini kabul edeceğini açıkladı. Süreç, Amerikan reklam şirketi olan Leo Burnett ile birlikte yürütülecek.
Resmi duyuruya göre, PAWS Chicago, evsiz hayvanlara PAWS Chicago Tıp Merkezi’ni kurmak için Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere Dogecoin gibi ana akım popüler kripto para birimi bağışlarını kabul edecek. Yaratıcı reklam şirketi Leo Burnett ile birlikte yürütülecek olan kampanyada Leo Burnett hedeflenen dijital reklam panolarını başlatmak için memetik kültürü, özellikle de “lazer göz” modelini kullandı.
180’den fazla açık hava dijital reklamı, kripto para birimlerine sahip yatırımcılar için uygun ve hızlı bir bağış kanalı sağlamak için bağışlarla birlikte bir QR kodu gösterecek. Halk, ağutostan eylüle kadar Chicago bölgesindeki bu reklam panoları aracılığıyla bağışta bulunabilecek.
PAWS Chicago İcra Kurulu Başkanı Susanna Homan, Dogenations kampanyası ile ilgili şunları söyledi:
“Biz çözüm odaklı, ileri görüşlü bir kuruluşuz, bu yüzden Chicago’da hayvan refahının geleceğini sürdürmeye ve hayvanların hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabilecek büyüyen kripto para topluluğuyla bağlantı kurmaya istekliyiz.”
2013 yılında ikonik köpek memeine dayalı olarak kurulan popüler altcoin DOGE, köpeklerin gerçek hayatta yaşamalarına yardımcı olmak için merakla beklenen ve benimsenen rolünü oynuyor. Leo Burnett Yardımcı Yaratıcı Direktörü Ben Doessel, Dogecoin popülaritesinin artmasının yürütülen kampanyaya olan itici etkisini şu sözlerle ifade ediyor:
“Ekibimiz, köpek severlere gerçek bir etki yaratmanın yeni bir yolunu sunmak için bu trend memei onlarca yıldır hayvan refahında itici bir güç olan PAWS Chicago ile birleştirdi.”
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Facebook, NOVI Dijital Cüzdanının Yanında NFT Özellikleri Oluşturacak!
Non-Fungible Tokens (NFT), bu yıl kripto para piyasasına damgasını vurarak büyük bir ilgi topladı. NFT furyasına birbirinden farklı sektörlerden oyuncular katıldı. Bu furyaya şimdi de teknoloji devlerinden Facebook dahil olmayı düşünüyor. Facebook, NOVI dijital cüzdanına NFT özellikleri dahil etme hedefinde.
NOVI ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Facebook’un kripto ve Blok Zinciri Bölümü Başkanı David Marcus, 24 Ağustos Salı günü Bloomberg TV’deki bir röportajında NFT süreci ile ilgili planlarını şu ifadelerle aktardı:
“Kesinlikle uzaya dahil olmanın yollarına bakıyoruz çünkü bunu yapmak için gerçekten iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Novi gibi iyi bir kripto cüzdanınız olduğunda, tüketicilerin NFT’leri desteklemesine nasıl yardımcı olabileceğinizi de düşünmelisiniz. Bunu kesinlikle düşünüyoruz”
Ancak Kripto ve Blok Zinciri Bölümü Başkanı Marcus, NOVI dijital cüzdanının ne tür NFT özelliklerine ev sahipliği yapacağı konusunda pek ayrıntılı olmadı. Ayrıca Marcus, geçtiğimiz haftalarda Facebook’un NOVI dijital cüzdanının büyük ABD eyaletlerinde piyasaya sürülmeye hazır olduğunu doğrulamıştı. Şirket cüzdanı Facebook’un dijital para projesi olan Diem ile birlikte piyasaya sürmeyi bekliyor. Daha önce Libra olarak popüler olan Facebook Diem, şirketin FinTech alanındaki en iddialı projesi. Facebook, son birkaç yılda düzenleyiciler ve yasa koyucular tarafından çeşitli geri itmelerle karşı karşıya kaldı. Facebook’un NOVI dijital cüzdanı piyasaya sürülmeye hazır olsa da, Marcus, Facebook’un Diem ile birlikte piyasaya sürmeye istekli olduğunu söylüyor.
Mevcut planlara göre Diem, 1 ABD dolarına sabitlenmiş sözde bir stabilcoin sunmayı planlıyor. Ancak dijital paranın piyasaya ne zaman sürüleceği konusu hâlâ belirsizliğini koruyor. Facebook, Diem’i aktarmak için insanların NOVI dijital cüzdanını kullanmasını istiyor. Bunun, düşük bir maliyetle anında sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için olduğu ifade ediliyor.
Marcus, Diem ve NOVI’nin aynı anda başlatılmasının ödeme ekosistemini değiştirmek için gerekli olduğunu vurguluyor. Ancak, “son çare olarak” Facebook, Novi cüzdanını Diem olmadan başlatmayı düşünebilir. Başkan ayrıca, ABD gibi Batı’daki ülkelerin dijital ödemelerin baskın olduğu bir dünyaya uyum sağlamada Çin’e ayak uydurmak için mücadele edeceklerini de sözlerine ekleyerek “Gerçekten endişe verici bir oranda geride kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
YouTube Premium Aboneleri iOS’ta Picture-in-Picture Özelliğini Kullanabilecek
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
Google Etkinlik Geçmişine Şifre ile Koruma Nasıl Yapılır?
Hayvan Sahiplendirme Platformu PAWS Chicago, “Dogenations” Adlı Kripto Bağışı Başlattı!
Facebook, NOVI Dijital Cüzdanının Yanında NFT Özellikleri Oluşturacak!
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
POCO X3 Pro vs Redmi Note 10 Pro vs Mi 11 Lite | Amansız Münazara #1
Solana Soğuk Cüzdanda (Ledger Nano X / S) Nasıl Saklanır?
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
POCO X3 Pro vs Redmi Note 10 Pro vs Mi 11 Lite | Amansız Münazara #1
Solana Soğuk Cüzdanda (Ledger Nano X / S) Nasıl Saklanır?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.