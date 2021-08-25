Google, Picture-in-Picture özelliğini YouTube Premium abonelerine açtı. Artık YouTube Premium abonesi olan iOS kullanıcıları Picture-in-Picture özelliğini kullanabilecek. YouTube’da bir video izlerken uygulamayı kapatınca video, küçük bir pencere içerisinde oynamaya devam edecek. Eğer YouTube Premium abonesi olan bir iOS kullanıcısıysanız ve Picture-in-Picture özelliğini kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek bu özelliği deneyebilirsiniz:

Web tarayıcınızı açın ve YouTube hesabınıza giriş yapın YouTube.com,

youtube.com/new adresine gidin,

“iOS’ta Picture-in-Picture” seçeneğine ilerleyin,

seçeneğine ilerleyin, “Dene” seçeneğini seçin.

Şimdi, YouTube uygulamasında video izlerken, Ana Ekran’a döndüğünüzde küçük bir pop-up içerisinde Picture-in-Picture özelliği aktif edilecek ve video oynatılmaya devam edecek. Google, Picture-in-Picture özelliğini kullanırken telefonunuzu kilitlemenin, videoyu duraklatacağını, ancak cihazınızdın Kilit Ekranı medya yönetimini düzenleyerek kilit ekranında da bu işleme devam edebileceğinizi bildiriyor. Google, Picture-in-Picture desteğinin, Haziran ayında ABD’deki hem Premium hem de ödeme yapmayan kullanıcıların kullanabileceğini açıkladı. ABD dışındaki kullanıcılar için ise, deneysel olarak açılabileceğini duyurdu.

Web’de Picture-in-Picture Kullanma

Safari uygulamasıyla Picture-in-Picture, hemen hemen tüm videolarla çalışır ve web sitesi geliştiricilerinin destek uygulamasına gerek yoktur. Video içeren bir sitede, videoyu oynatmak için öğesine ve ardından Picture-in-Picture simgesine dokunun veya videoya iki parmağınızla iki kez dokunun. Ayrıca Picture-in-Picture’ı etkinleştirmek için ‌iPhone’‌un altından yukarı doğru kaydırabilirsiniz.

Bazı sitelerin web sayfalarına yerleştirdiği videolar gibi çalışmayan bazı video türleri vardır, bu nedenle bu tür videoların Picture-in-Picture modunda kullanılabilmesi için bazı web sitelerinde bazı ince ayarlar yapılması gerekebilir. Bununla birlikte, YouTube ve Vimeo gibi sitelerdeki videolarla uyumludur, bu nedenle bu yerleştirmeleri kullanan web sitelerinde Picture-in-Picture ile uyumlu içerik bulunur.

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Safari ile Picture-in-Picture modunu kullanmak için, bir video oynatılırken başka bir web sitesinde gezinmeye devam etmek istiyorsanız, yeni bir Safari sekmesi açmanız gerektiğini unutmayın.

FaceTime ile Picture-in-Picture Kullanma

Picture-in-Picture, ‌iOS 14‌’te ‌FaceTime‌ ile çalışır ve belki de bundan yararlanmanın en kullanışlı yolu budur. iOS 13’te, telefonunuzda yapmanız gerekirse, konuştuğunuz kişi için videonuzu duraklatıp, ‌FaceTime‌ penceresinden dışarı kaydırmanız gerekir.

‌iOS 14‌’te, bir ‌FaceTime‌ aramasından dışarı kaydırırsanız, pencere otomatik olarak küçülür ve diğer uygulamalara eriştiğinizde bile görünmeye devam eden bir Picture-in-Picture penceresine dönüşür, böylece siz ve konuştuğunuz diğer kişi konuşmanıza devam edebilirsiniz. Başka türlü kullanılamaz.

Boyutunu büyükten orta veya küçüğe değiştirmek için ‌FaceTime‌ penceresine iki kez dokunabilir ve ardından tekrar geri dönebilirsiniz ve sadece bir kez dokunursanız, Picture-in-Picture penceresi ‌iPhone‌ ekranının tam boyutuna genişler. Picture-in-Picture penceresini ekrandaki en uygun noktaya da taşıyabilirsiniz.

Herhangi bir Picture-in-Picture penceresine iki kez dokunabilir veya Picture-in-Picture pencere boyutunu değiştirmek için sıkıştırma hareketlerini kullanabilirsiniz. Seçilebilecek üç boyut vardır: küçük, orta ve büyük.

Küçük pencere yaklaşık iki uygulama simgesi boyutundadır, ortam yaklaşık üç uygulama simgesi kadar geniş ve bir buçuk kadar uzundur, en büyük pencere ise sekiz uygulama simgesi boyutundadır.

Portre modunda gösterilen ‌FaceTime‌ dışında tüm pencereler ‌iPhone’‌un Ana Ekranında yatay yönde gösterilir. Picture-in-Picture pencereleri hemen hemen her uygulamada veya ‌Ana Ekranda‌ kullanılabilir. Küçük ve orta boy pencereler ‌iPhone‌ ekranının herhangi bir köşesine taşınabilirken, büyük Picture-in-Picture penceresi ekranın üstüne veya altına yerleştirilebilir.

Picture-in-Picture Penceresini Ekran Dışına Taşıma

Herhangi bir boyuttaki, Picture-in-Picture penceresini sürükle ve bırak hareketleriyle ‌iPhone’‌un yan tarafına çekerek ekrandan uzaklaştırabilirsiniz.

Picture-in-Picture penceresi ekran kapalıyken, videodan veya ‌FaceTime‌ aramasından gelen sesi duymaya devam edeceksiniz, ancak ‌iPhone‌ ekranında görünmeyecektir.

Kaynak: MacRumors