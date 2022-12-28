ABD’de seçilmiş politikacılara, Temsilciler Meclisi Başkanı Kongre’nin emriyle, devlet tarafından verilen cep telefonlarından TikTok’u indirmemeleri veya silmemeleri emredildi. Bunun nedeni, Çin uygulamasının kullanıcılarının gizliliği ve ulusal güvenliği için risk oluşturduğu iddiası yer alıyor.

Temsilciler Meclisi (CAO) Başkanı, “Meclis personelinin TikTok uygulamasını Meclis’in hiçbir mobil cihazına indirmesine izin verilmemektedir. Meclis mobil cihazınızda TikTok uygulaması varsa, bunu kaldırmanız gerekecektir.” dedi.

Bu daha zorlu önlem, Ocak ayında uygulamayı “yüksek riskli” olarak sınıflandıran bir uyarıdan aylar sonra geldi. Şimdi ise devletin resmi cep telefonlarına indirilmesi fiilen yasaklanmış durumda.

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ABD makamlarının TikTok ile olan kavgası uzun süredir devam ediyor ve eski Başkan Donald Trump’ın yönetiminde başladı. Uygulamanın ülkede yasaklanması için tehditler savruldu ve bir ABD şirketinin son derece başarılı sosyal ağı satın alması için baskı uygulandı. İkisi de olmadı ve TikTok hala Çinli Bytedance’a ait ve ABD’de kullanılabiliyor.

Ancak seçilmiş siyasetçilerin resmi cep telefonlarını kullanmalarına yönelik bir yasağın yasalaşması bekleniyor. Kongre, TikTok’u devlet tarafından sağlanan cep telefonlarından sonsuza dek yasaklayan bir madde içeren 1,7 trilyon dolarlık son bütçesindeki önlemi geçen hafta kabul etti. Kural, mevcut ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandıktan sonra yasalaşacak.