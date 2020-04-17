Genel
TikTok, 16 yaşından küçükler için özel mesajlaşmayı kapatıyor
Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok, 16 yaşından küçüklerin platform içinde mesajlaşmasını yasaklayacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
Dünya çapında oldukça yüksek bir kullanıcı sayısına sahip Çin merkezli sosyal medya uygulaması, küçük yaştaki kullanıcıları korumak için adımlar atıyor. Sosyal medya kullanıcıları genellikle yaşça küçükler tarafından daha çok talep görmekte olup özellikle TikTok tarafında ise bu oran bir hayli fazla.
İlginizi çekebilir: Meizu 17, 17 Nisan’da tanıtılacak!
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, TikTok kullanıcılarının yüzde 13’ünü 12-15 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Hal böyle olunca uygulamanın çocuklara karşı daha korumacı davranması bekleniliyor.
Uzun zamandır birçok taciz sorunuyla karşı karşıya olan TikTok uygulaması, uygulama içerisinde pek çok gencin taciz edilmesine karşın alınan önlemleri genişletiyor. Daha önce bu yönde adım atan uygulama, çocukların mesajlaşmalarını ebeveynler tarafından kontrol edilebileceği bir özelliğini duyurmuştu. Şimdi ise bu özelliğe çok önemli bir kural daha ekledi.
TikTok bu durumları önlemek için 16 yaş altı kullanıcıları için özel mesajlaşma özelliğini kapatacak. Şirket, böylece çocukların mesajlaşma yoluyla taciz ve siber zorbalık gibi suçlarla karşılaşmasını bir nebze olsun engellemiş olacak. Ancak 16 yaş altındaki kullanıcıların paylaştığı videolarının altına yine herkes yorum yazabilecek.
Paylaşılan habere göre söz konusu yasak 30 Nisan’dan sonra işlemeye başlayacak ve bu tarihten itibaren 16 yaş altı kullanıcıların TikTok’ta mesajlaşması imkansız hale gelecek. Ancak bu yasak TikTok hesabı açarken girilen doğum günü baz alınarak uygulanacak. TikTok’un doğum tarihi girilen alanda herhangi bir kanıtlayıcı materyal talep etmemesi ise kullanıcının yaşını büyütmesine imkan tanıyor.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 teknik özellikleri resmi olarak açıklandı
Meizu’nun 2020 yılı için piyasaya sunacağı iddialı cihazı Meizu 17 ile ilgili bazı sızıntılar ve dedikodular haftalar öncesinden yayılmıştı. Şimdi ise cihazın bazı teknik özellikleri, Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinde; Meizu tarafından açıklandı. Meizu 17’nin bizleri Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ve 4500 mAh kapasiteli batarya ile karşılayacağını da belirtmeden geçmeyelim. Gelin Meizu’nun yeni cihazı ile ilgili neler biliyoruz hep beraber gözden geçirelim.
İlginizi çekebilir: 2 bin liraya Meizu 16TH almak mantıklı mı?
Meizu 17 modelinde bizleri neler bekliyor
Meizu 17’yle ilgili daha önce birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Fakat bu sefer bizzat Meizu tarafından Weibo üzerinde yayınlanan resmi bilgilere göre, Meizu 17’nin ön yüzeyi neredeyse çerçevesiz bir ekran tasarımına sahip ve sağ üst köşede bir adet kamera deliği bulunuyor. Ekran olarak ise yine kenarlardan kıvrımlı bir edge ekran yapısına sahip, bu sayede çok zarif ve şık bir tasarım yakalanmış. Cihaz, performans tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile sunuluyor.
Meizu 17 modelinde mSmart denilen bir teknoloji de bulunuyor. Meizu, bu teknoloji ile internet veri akışını optimize etmeyi ve batarya ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Ayrıca cihaz, Wi-Fi 6 teknolojisine de sahip. Daha önce Wi-Fi 6 ile ilgili yazılarımızda da değindiğimiz üzere, Wi-Fi 6 teknolojisi daha uzun menzillerde, daha stabil ve sorunsuz kablosuz internet bağlantısı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Güç tüketimlerinin azalması ile beraber 4500 mAh gibi batarya kapasiteleri, tam şarjda tatmin edici kullanım ömrü sunacaktır diye tahmin ediyoruz.
Meizu 17’yi ne zaman raflarda görmeye başlayabileceğiz
Daha önce 17 Nisan’da tanıtılacağı söylenen Meizu 17’nin tanıtım tarihi malesef bir miktar gecikme ile 22 Nisan olarak belirlendi. Cihaz tanıtıldıktan sonra da detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.
Siz Meizu 17 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünür müydünüz? Yorumlarda bölümünde düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Renault Trafic, elektrikli olarak gelebilir!
2019 yılında makyajlanan Renault Trafic‘in yeni nesli için biraz uzun bir zaman var. Fakat Fransız üreticinin, güncel Trafic için farklı planları var gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: LG Velvet, emekli olan G serisinin yerini alacak!
İskandinavya‘da, yolcu taşımaya elverişli karoseriyle test edilirken görüntülenen Trafic’in ön kısmında ağır kamuflaj bulunuyor. Fakat bu kaplamaların altından tampon, ızgara ve farlar gibi elemanların farklı olduğu anlaşılıyor.
Önceki nesline göre kaputu biraz daha uzun duruyor. Renault’un hafif ticarisini elektrikli hale getirmeye planladığı ve onu %100 elektrikli Mercedes-Benz eVito‘ya karşı, daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak çıkartmayı planladığı söyleniyor. Yeni nesil Trafic için benzer planların olup olmadığı henüz belli değil.
Aracın ağır kamuflaj olmayan kısımlarına baktığımızda ise hemen hemen her şey eski modelle çok benzer yapıda. Önümüzdeki yıl tanıtılacak 2021 model Trafic’te arka tasarımda güncellemeler ve yeniden tasarlanmış iç mekan bekleniyor. İç mekandaki yeniliklerde ise tam veya kısmi dijital göstergeler, yeni bilgi-eğlence sistemi gibi özelliklerin olması ön görülüyor
Önceden de olduğu gibi “Crew Van” ve “Panel Van” gövde tiplerini, farklı özelliklerdeki donanım paketleriyle alıcılarıyla buluşması bekleniyor.
Genel
Elektrikli Byton M-Byte SUV, müşterileriyle yakında buluşabilir!
Çinli bir üretici olan Byton, en az bir televizyon kadar geniş olen medya ekranıyla tanınan M-Byte modelinde, seri üretim öncesi aşamaya geldi.
İlginizi çekebilir: 2021 Nissan X-Trail, bu sonbaharda tanıtılabilir!
M-Byte elektrikli SUV, iki sene önce CES‘te tanıtılmıştı. Bir söylentiye göre ilk prototipler montaj hattından indi. Fabrikadan alınan görüntülere bakılırsa seri üretim model, konseptten çok da farklı görünmeyen bir şekilde karşımızda olacak.
Byton M-Byte‘ın genel tasarım olarak kendine has çizgilere sahip. Ön kısımda iki parça halinde bulunan farlar dikkat çekiyor. Füturistik görünüm, arka farlarda da kendini hissettiriyor.
İki farklı versiyon ile satılacak olan M-Byte, tek ve çift motorlu seçenekler sunacak. Arkadan itişli olan tek motorlu model 268 beygir güç, 400 Nm tork ve 360 km menzil (WLTP döngüsüne göre) gibi özelliklere sahip olacak.
Model ailesinin en üstünde yer alacak çift motorlu dört çeker model, 403 beygir güç üretecek. 95 kWh değerindeki batarya ile 435 km menzil sunması bekleniyor.
M-Byte’ın en çok dikkat çeken özelliği ise ön konsoldaki 48 inç boyutundaki ekranı. Ön kısmı uçtan uca kaplayan ekran, gösterge panelinden ön yolcunun önüne kadar uzanıyor. Ayrıca kabin içinde, başka yerlerde bolca ekran bulunuyor. Direksiyon göbeği, orta konsolun altı, ön koltukların arkası gibi çeşitli yerlerde ekranlar mevcut.