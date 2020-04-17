TikTok, 16 yaşından küçükler için özel mesajlaşmayı kapatıyor

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok, 16 yaşından küçüklerin platform içinde mesajlaşmasını yasaklayacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Dünya çapında oldukça yüksek bir kullanıcı sayısına sahip Çin merkezli sosyal medya uygulaması, küçük yaştaki kullanıcıları korumak için adımlar atıyor. Sosyal medya kullanıcıları genellikle yaşça küçükler tarafından daha çok talep görmekte olup özellikle TikTok tarafında ise bu oran bir hayli fazla.

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İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, TikTok kullanıcılarının yüzde 13’ünü 12-15 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Hal böyle olunca uygulamanın çocuklara karşı daha korumacı davranması bekleniliyor.

Uzun zamandır birçok taciz sorunuyla karşı karşıya olan TikTok uygulaması, uygulama içerisinde pek çok gencin taciz edilmesine karşın alınan önlemleri genişletiyor. Daha önce bu yönde adım atan uygulama, çocukların mesajlaşmalarını ebeveynler tarafından kontrol edilebileceği bir özelliğini duyurmuştu. Şimdi ise bu özelliğe çok önemli bir kural daha ekledi.

TikTok bu durumları önlemek için 16 yaş altı kullanıcıları için özel mesajlaşma özelliğini kapatacak. Şirket, böylece çocukların mesajlaşma yoluyla taciz ve siber zorbalık gibi suçlarla karşılaşmasını bir nebze olsun engellemiş olacak. Ancak 16 yaş altındaki kullanıcıların paylaştığı videolarının altına yine herkes yorum yazabilecek.

Paylaşılan habere göre söz konusu yasak 30 Nisan’dan sonra işlemeye başlayacak ve bu tarihten itibaren 16 yaş altı kullanıcıların TikTok’ta mesajlaşması imkansız hale gelecek. Ancak bu yasak TikTok hesabı açarken girilen doğum günü baz alınarak uygulanacak. TikTok’un doğum tarihi girilen alanda herhangi bir kanıtlayıcı materyal talep etmemesi ise kullanıcının yaşını büyütmesine imkan tanıyor.