Ticaret Bakanlığı lüks araç operasyonu ile gündemde. Türkiye’ye usulsüz yollarla ithal edilen 358 adet lüks araç tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda sorumlulara 530 milyon TL tutarında ceza uygulandığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. İşte Ticaret Bakanlığı incelemesi hakkında son bilgiler.

Ticaret Bakanlığı Lüks Araç Operasyonu Yaptı, 530 Milyon TL Ceza Kesildi

Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye’ye sahte belgelerle ithal edilen lüks araçların peşine düştüğü ortaya çıktı. Özellikle paralel ithalat yoluyla gerçekleştirilen lüks araç ithalatlarında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı’nın müfettişlerince gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, 358 adet lüks aracın ülkemize sahte faturalarla sokulduğu ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı Lüks Araç İthalatındaki Usulsüzlüğe Dur Dedi (31.01.2024) pic.twitter.com/7GVs1SJJYN — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 31, 2024

530 milyon TL değerindeki lüks otomobillerin Türkiye’ye getirilmesi sırasında, gümrük vergilerinin kısmen veya tamamen ödenmediği ve sahte belgelerin kullanıldığı belirlendi. Bu durumda kamu zararının boyutu da dikkat çekici bir şekilde ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sahte faturalarla ithal edilen araçlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ve araçlara el konulması talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Bakanlık, lüks araç ithalatındaki usulsüzlüklerin tespit edilerek, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu maliyesinin haklarının korunması amacıyla denetim ve gözetim faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının ilgili firmalardan tahsil edilmesi için gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Paralel ithalat yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığımızca yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli/sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri kullanılarak 358 adet lüks aracın ülkemize sokulduğu tespit edilmiştir. Bu meyanda, soruşturma raporları ile bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulması ve müsaderesi talep edilmiştir. Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 milyon TL tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidilmiştir.

Bakanlığımız lüks otomobil ithalatındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir.”



Ticaret Bakanlığı’nın bu kararlı tutumu, Türkiye’nin ticaret ve gümrük alanlarında adaletin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Kamuoyuna yapılan bu açıklama, Türkiye’deki ticaret faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gümrük mevzuatına uygunluk konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanlığı lüks araç operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Ele geçirilen 358 adet lüks aracın akıbeti ise henüz belli değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu lüks araçlar ne yapılacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!