Türkiye’nin öncü online yemek siparişi platformu Yemeksepeti, finans teknolojileri alanında Yemekpay ile yepyeni yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Eski Bankalararası Kart Merkezi Pazar Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu’nun öncülüğündeki ekip, Yemeksepeti’nin ödeme kuruluşu Yemekpay’a faaliyet izni aldı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. resmiyet kazandı. Peki Yemekpay nedir? İşte cevabı.

Yemekpay Faaliyet İzni Aldı, Yemeksepeti Alt Kuruluşu Olarak Faaliyet Gösterecek

Yazıcıoğlu’nun Bankalararası Kart Merkezi Pazar Geliştirme Komitesi’ndeki görevinden ayrılmasının ardından Yemeksepeti’nin finans teknolojileri şirketi Yemekpay, ödeme hizmetleri konusunda faaliyet göstermek üzere izin aldı. Bu kararla birlikte Yemekpay, Türkiye’nin finansal teknoloji alanındaki önemli oyuncularından biri haline gelmeye hazırlanıyor.

Yemekpay nedir sorusu da bu süreçte çok sık soruluyor. Yemekpay, Türkiye’nin önde gelen online yemek siparişi platformu Yemeksepeti markasının alt kuruluşu olarak ödeme hizmeti sunacak. Bu sayede özellikle Yemeksepeti gibi platformlarda ödemelerinizi çok daha zahmetsiz şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Resmi Gazete’de yer alan açıklamaya göre, Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilerek ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere faaliyet izni almaya hak kazandı.

Açıklamada, “Yemekpay, artık ödeme hesabının işletilmesi için gerekli aksiyonları alabilecek. Yemekpay, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini, ödeme aracının ihraç veya kabulünü gerçekleştirebilecek” ifadelerine yer verildi.

Yemeksepeti’nin bu adımı, şirketin dijital ödeme ve finans teknolojileri alanındaki hızla değişen trendlere ayak uydurarak müşterilerine daha kapsamlı bir hizmet sunma hedefini yansıtıyor. Bu izinle birlikte, Yemeksepeti’nin kullanıcılarına daha güvenli ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi sunma kapasitesi artacak. Bu gelişmeler, online ödeme ve finans teknolojileri sektöründe rekabetin iyiden iyiye kızıştığını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce başka oyunculardan da benzer hamleler gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!