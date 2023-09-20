Ticaret Bakanlığı, Türkiye’deki e-ticaret platformlarında yer alan ürün yorumları ve puanlama sistemlerini düzenlemek amacıyla yeni bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuz, tüketicilerin doğru ve güvenilir bilgilere erişmelerini sağlama, sahte yorumların önlenmesi ve şeffaflığın artırılmasına odaklanıyor.

Yayınlanan Yeni Kılavuza Uymamak “Haksız Rekabet” Kabul Edilecek!

Yeni düzenlemelere göre, yorum yapabilme yetkisi, ilgili ürünü veya hizmeti satın alan tüketicilere ait olacak. Bu, sahte yorumların önüne geçmek için önemli bir adım olarak görülüyor. Aynı zamanda yorumlar konusunda üçüncü kişilerden hizmet alımına izin verilmeyecek ve iş birliği yapılmasına engel olunacak.

Kılavuz, yorumlarda hangi konuların ele alınabileceğini de net bir şekilde belirliyor. Ürün kalitesi, teslimat, kullanım kolaylığı, satış, tedarik ve kargo gibi değerlendirmelere izin verilirken, sağlıksal konuların yorumlarda kullanılmasına engel getiriliyor.

Ayrıca, satıcı ve ürün değerlendirmeleri için iki ayrı puanlama seçeneği sunulacak. Bu, kullanıcıların satıcı ve ürün performansını ayrı ayrı değerlendirmelerine olanak tanıyacak. Tüm yorumlar ise en az bir yıl süreyle sıralama müdahalesi olmadan, objektif bir şekilde yayınlanacak.

Kılavuz aynı zamanda, satıcının fiziki mağazasından satın alınan ürünlerle ilgili yorumların da internet sitesi veya e-ticaret platformlarına eklenmesine izin veriyor.

Bu yeni düzenlemeler, tüketicilerin daha güvenilir ve dürüst yorumlara erişmelerini sağlayarak e-ticaret platformlarının güvenilirliğini artırmayı hedefliyor. Sahte yorumlar ve yanıltıcı bilgi yayma girişimlerine karşı daha etkili bir mücadele sunarak tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapmalarına katkı sağlayacak.

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