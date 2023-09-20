Türkiye genelinde EGM tarafından oldukça kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, toplamda 13 ilde 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla karşı karşıya. İşte Emniyetin sosyal medya temizliği operasyonu!

Emniyet Tarafından Sosyal Medya Operasyonu: 27 Kişi Gözaltında!

Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, sosyal medyada haber paylaşımları yapan popüler hesapların yöneticilerini hedef aldı. Bu kapsamda Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir editörü Süha Çardaklı gibi isimlerin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Gözaltına alınan kişilerin yönetimini üstlendiği hesaplar arasında “Aykırı,” “Ajans Muhbir,” “Karargâh,” “Suriyeliler Suriye’ye Platformu,” “Mülteci Haberleri,” ve “Haber Report” gibi dikkat çeken hesaplar bulunuyor. Bu hesaplar ülkemizde çok fazla takipçiye ve etkileşime sahip.



Operasyonun etki alanı oldukça geniş. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Sakarya, Kahramanmaraş, Hatay, Tokat, Edirne, Siirt, Bursa ve Şanlıurfa gibi şehirlerde gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sorgulanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili olarak şu an için daha fazla detay verilmemiş olsa da, biz bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu operasyon, sosyal medyanın gücü ve sorumluluğunun altını bir kez daha çiziyor ve benzer içerikler üretenlerin yasal sonuçlarla karşılaşabileceğini gösteriyor.

Bu operasyon, Türkiye’deki sosyal medya platformlarında artan yanlış bilgi paylaşımına karşı atılan önemli bir adım gibi görünüyor. Halkın doğru ve güvenilir bilgilere erişme hakkını koruma amacı taşıdığı açıkça anlaşılan bu operasyon, özellikle popüler haber paylaşım hesaplarını hedef alarak, sosyal medya üzerinden yapılan halkı olumsuz etkileme girişimlerine karşı caydırıcı bir önlem olarak değerlendirilebilir.

İlginizi Çekebilir: iPhone 14 Tamir Edilebilirlik Konusunda Sınıfta Kaldı! Saç Baş Yolduruyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu hesapları takip ediyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!