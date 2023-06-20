Bildiğiniz üzere 12.000 TL limitle kredi üzerinden taksitle akıllı telefon satın alınabiliyor. Peki güncel olarak 12.000 TL’ye kredi ile alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu videoda sizin için 10 tane telefon belirledik. Eğer bu telefonlardan birisini kullanıyorsanız, kendi görüşlerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

12.000 TL’ye alınabilecek telefonlar:

POCO X4 Pro

HONOR X9a

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Honor 70

Redmi Note 11 Pro+ 5G

realme GT2

POCO X5 Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 12 Lite

#akıllıtelefon #Android #androidphone