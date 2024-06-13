THY mesaj kampanyası yaptı. Türk Hava Yolları (THY), yurt içi seferlerde Business Class ve ekonomi sınıfında seyahat eden Miles&Smiles üyelerine ücretsiz sınırsız mesajlaşma hizmeti sunacak. Yolcular, WhatsApp, Messenger ve iMessage gibi popüler uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşabilecek. THY neden en iyi havayolu şirketlerinden biri olduğunu kanıtlayan yeni bir hamle yaptı.

THY’den Yurt İçi Hatlar Yolcularına Ücretsiz Mesajlaşma Hizmeti

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, şirket misafirlerine seyahatlerinin her aşamasında beklentilerinin ötesinde ayrıcalıklar sunmayı hedefliyor. Haziran ayı itibarıyla internet erişimi bulunan uçaklarla gerçekleştirilen yurt içi seferlerde, Business Class’ta seyahat eden tüm yolcular ve ekonomi sınıfta seyahat eden Miles&Smiles üyesi yolcular WhatsApp, Messenger ve iMessage gibi uygulamalar üzerinden ücretsiz sınırsız mesajlaşma hizmetinden faydalanabilecek.

Bu kampanyadan yararlanabilmek için, yurt içi seferlerde yolculuk ediyor olmanız ve Miles&Smiles üyesi olmanız gerekiyor. Ayrıca uçağın internet erişimi bulunması gerektiğini de hatırlatalım. Bu sayede THY ücretsiz mesajlaşma sunarak yolcuların uçakta da sevdiklerine rahatça haber verebilmesini sağlayacak.

Yolcular, hem yurt içi hem de yurt dışı seferlerinde internet altyapısına sahip uçaklarda çeşitli internet paketleriyle bu hizmetten yararlanabilecekler. Bu yeni hizmet, Türk Hava Yolları’nın yolcularına sunduğu kaliteli seyahat deneyimini daha da geliştirme amacının bir parçası olarak öne çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce diğer havayolları da benzer hamleler yapmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!