A101 13 Haziran 2024 kataloğu bu hafta da dolu dolu. A101 Ekstra İnternete Özel Aldın Aldın ürünleri arasında oyun konsolu, cep telefonu, ev eşyaları, klima gibi birçok ürün var. A101 13 Haziran 2024 ürünleri arasında Apple iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S21 FE, iPhone 14, ve PlayStation 5 Slim gibi ürünler var. İşte A101 13 Haziran 2024 kataloğu ürünleri.

A101 13 Haziran 2024 kataloğu: Cep Telefonu, Giyilebilir Teknoloji ve Oyun Konsolu

A101 13 Haziran 2024 kataloğundaki cep telefonu, giyilebilir teknoloji ve oyun konsolu kategorisindeki ürünleri sizler için derledik. İşte A101 Ekstra 13 Haziran ürünleri:

Sony PS5 Slim Dijital Edition 1 TB Oyun Konsolu

A101 13 Haziran 2024 kataloğunda oyun severler için güzel bir cihaz var. Sony PS5 Slim Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu ile oyun dünyasında yepyeni bir deneyim yaşayın. Güçlü donanımı ve geniş depolama kapasitesi ile en yeni oyunları bile sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. İnce ve şık tasarımı ile her ortama uyum sağlar. DualSense kablosuz kontrolcü ile oyunlarda daha hassas ve akıcı bir kontrol sağlar. Sony PS5 Slim Dijital Edition, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

1 TB depolama kapasitesi

DualSense kablosuz kontrolcü

2 yıl garanti

Fiyat: 20.499,00 TL

Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Cep Telefonu

A101 13 Haziran 2024 kataloğundaki en dikkat çeken ürünlerden biri olan Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Cep Telefonu ile teknoloji dünyasında bir adım öne geçin. 256 GB depolama kapasitesi ile tüm verilerinizi rahatça saklayabilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü 48MP kamerası ile profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilir ve videolar kaydedebilirsiniz. Apple A17 Pro güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrü ile gün boyu kesintisiz kullanım sizi bekliyor. Bu cihaz yeni tanıtılan Apple Intelligence özelliklerini de kullanabilecek kadar donanımlı. Apple iPhone 15 Pro Max, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

256 GB depolama

Yüksek çözünürlüklü kamera

Güçlü işlemci

2 yıl garanti

Fiyat: 77.999,00 TL

Apple iPhone 14 256 GB Cep Telefonu

A101 13 Haziran 2024 kataloğunda, bir başka Apple ürünü daha yer alıyor. Apple iPhone 14 256 GB Cep Telefonu ile günlük yaşamınıza kolaylık katın. 256 GB depolama kapasitesi ile tüm verilerinizi saklayabilir ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Şık ve ergonomik tasarımı ile elinize rahatça oturur ve kullanım kolaylığı sağlar. Apple iPhone 14, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

256 GB depolama

Yüksek çözünürlüklü kamera

Ergonomik tasarım

2 yıl garanti

Fiyat: 46.199,00 TL

Samsung Galaxy Z Fold 3 256 GB 12 GB RAM Cep Telefonu

A101 13 Haziran 2024 kataloğundaki bir başka dikkat çeken telefon ise Samsung’dan Samsung Galaxy Z Fold 3 256 GB 12 GB RAM Cep Telefonu ile teknoloji ve yenilik bir arada. Katlanabilir ekranı ile tablet ve telefon deneyimini bir arada sunar. 256 GB depolama kapasitesi ve 12 GB RAM ile yüksek performans sağlar. Yüksek çözünürlüklü kamerası ile profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilir ve videolar kaydedebilirsiniz. Samsung Galaxy Z Fold 3, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

256 GB depolama

12 GB RAM

Katlanabilir ekran

2 yıl garanti

Fiyat: 32.999,00 TL

Samsung Galaxy S21 FE 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu

A101 13 Haziran 2024 kataloğunda her bütçeye hitap eden telefonlar var. Samsung Galaxy S21 FE 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu ile güçlü performans ve şık tasarım bir arada. S21 FE 2. Nesil olarak da bilinen bu cihaz, Snapdragon 888 ile güncellendi. 128 GB depolama kapasitesi ve 8 GB RAM ile hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi sunar. Yüksek çözünürlüklü kamerası ile mükemmel fotoğraflar çekebilir ve videolar kaydedebilirsiniz. Samsung Galaxy S21 FE, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

128 GB depolama

8 GB RAM

Yüksek çözünürlüklü kamera

2 yıl garanti

Fiyat: 19.999,00 TL

Samsung Galaxy Z Fold 3 256 GB 12 GB RAM Cep Telefonu

Samsung Galaxy Z Fold 3 256 GB 12 GB RAM Cep Telefonu ile teknoloji ve yenilik bir arada. Katlanabilir ekranı ile tablet ve telefon deneyimini bir arada sunan canavar, 256 GB depolama kapasitesi ve 12 GB RAM ile yüksek performans sağlıyor. Snapdragon 888 işlemci bu cihazda amiral gemisi bir performans sunuyor. Yüksek çözünürlüklü kamerası ile profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilir ve videolar kaydedebilirsiniz. Samsung Galaxy Z Fold 3, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

256 GB depolama

12 GB RAM

Katlanabilir ekran

2 yıl garanti

Fiyat: 32.999,00 TL

BOSE QuietComfort 45 Kablosuz Kulaklık

A101 13 Haziran 2024 kataloğunda giyilebilir teknoloji de var. BOSE QuietComfort 45 Kablosuz Kulaklık ile müziğin tadını çıkarın. Bu kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği ile dış sesleri izole eder ve sadece müziğe odaklanmanızı sağlar. Konforlu tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunar. Yüksek kaliteli ses performansı ile her tür müziği en iyi şekilde dinleyebilirsiniz. BOSE QuietComfort 45, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

Aktif gürültü engelleme

Konforlu tasarım

Yüksek kaliteli ses

2 yıl garanti

Fiyat: 9.999,00 TL

A101 13 Haziran 2024 kataloğu: Ev Eşyası, Klima ve Televizyon

A101 13 Haziran 2024 kataloğundaki ev eşyası, klima ve televizyon kategorisindeki ürünleri sizler için derledik. İşte A101 kataloğu ürünlerİ:

Samsung Wind-Free Premium A++ 12000 BTU Duvar Tipi Klima

A101 13 Haziran 2024 kataloğunda yaz aylarını serin geçirmenizi sağlayacak klimalar var. Samsung Wind-Free Premium A++ 12000 BTU Duvar Tipi Klima ile evinizde serinliğin keyfini çıkarın. Bu üstün kaliteli klima, A++ enerji verimliliği ile enerji tasarrufu sağlar ve 12000 BTU kapasitesi ile büyük alanları bile hızlı bir şekilde soğutur. R32 soğutucu gazı kullanarak çevre dostu bir çözüm sunar. Wind-Free teknolojisi ile rahatsız edici hava akımları olmadan serinlik sağlar ve üçlü bakım filtresi ile havanızı temizler. Akıllı kontrol sistemi sayesinde klimanızı uzaktan yönetebilir, çeşitli modlar arasında geçiş yaparak her mevsimde ideal sıcaklığı sağlar. Samsung Wind-Free Premium, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

12000 BTU

A++ enerji verimliliği

R32 soğutucu gaz

2 yıl garanti

Fiyat: 27.499,00 TL

Samsung AR35 A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Samsung AR35 A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, hem soğutma hem de ısıtma özellikleri ile her mevsim kullanabileceğiniz ideal bir klima. A++ enerji verimliliği sayesinde enerji tasarrufu sağlar ve düşük enerji tüketimi ile bütçenizi korur. 12000 BTU kapasitesi ile geniş alanları bile etkili bir şekilde soğutur veya ısıtır. R410a soğutucu gazı ile çevre dostu bir seçimdir. Şık ve kompakt tasarımı ile evinizde yer kaplamadan mükemmel bir uyum sağlar. Samsung AR35, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

12000 BTU

A++ enerji verimliliği

R410a soğutucu gaz

2 yıl garanti

Fiyat: 21.999,00 TL

Hoover HDPB496TAMBC-17 Kurutmalı Çamaşır Makinesi

A101 13 Haziran 2024 kataloğunda fiyat performans beyaz eşyalar da yer alıyor. Hoover HDPB496TAMBC-17 Kurutmalı Çamaşır Makinesi ile çamaşır yıkama ve kurutma işlemlerini tek bir cihazda halledin. 9 kg yıkama ve 6 kg kurutma kapasitesi ile büyük yükleri bile kolayca temizler ve kurutur. 1400 devir hızı ile etkili bir yıkama performansı sunar. Farklı yıkama ve kurutma programları ile her türlü kumaş için uygun seçenekler sunar. Hoover HDPB496TAMBC-17, 2 yıl garanti ile birlikte geliyor.

9 kg yıkama kapasitesi

6 kg kurutma kapasitesi

1400 devir

2 yıl garanti

Fiyat: 17.999,00 TL

Hoover NDPEH10A2TCBEXS 10 kg Wi-Fi Kurutma Makinesi

Hoover NDPEH10A2TCBEXS 10 kg Wi-Fi Kurutma Makinesi ile çamaşır kurutma işlemlerinizi akıllı telefonunuzdan kontrol edin. 10 kg kapasitesi ile büyük çamaşır yüklerini bile hızlı ve etkili bir şekilde kurutur. Wi-Fi bağlantısı sayesinde uzaktan kontrol edebilir ve programları kolayca yönetebilirsiniz. Farklı kurutma programları ile her türlü kumaşa uygun seçenekler sunar. Hoover NDPEH10A2TCBEXS, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

10 kg kurutma kapasitesi

Wi-Fi bağlantısı

2 yıl garanti

Fiyat: 14.689,00 TL

Hoover HFB 6B2S3FX Wi-Fi 12 Programlı Bulaşık Makinesi

Hoover HFB 6B2S3FX Wi-Fi 12 Programlı Bulaşık Makinesi ile bulaşık yıkama işlemleriniz artık çok daha kolay ve etkili. 12 farklı program seçeneği ile her türlü bulaşığı mükemmel bir şekilde temizler. Wi-Fi bağlantısı sayesinde uzaktan kontrol edebilir ve programları yönetebilirsiniz. Geniş iç hacmi ile büyük tencereler ve tabaklar için bile yeterli alan sağlar. Modern ve şık tasarımı ile mutfağınıza estetik bir dokunuş katar. Hoover HFB 6B2S3FX, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

12 program

Wi-Fi bağlantısı

2 yıl garanti

Fiyat: 16.499,00 TL

Samsung RT38C6000WW No-Frost Kombi Buzdolabı

Samsung RT38C6000WW No-Frost Kombi Buzdolabı ile yiyeceklerinizi taze ve sağlıklı bir şekilde saklayın. 390 litrelik geniş brüt hacmi ile tüm yiyeceklerinizi rahatça yerleştirebilirsiniz. No-Frost teknolojisi ile buzlanma sorunu yaşamazsınız ve temizlik derdinden kurtulursunuz. Şık tasarımı ve modern özellikleri ile mutfağınıza mükemmel uyum sağlar. Enerji verimliliği ile düşük enerji tüketimi sunar. Samsung RT38C6000WW, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

390 L brüt hacim

No-Frost teknolojisi

2 yıl garanti

Fiyat: 16.999,00 TL

Philips 65PUS8108 65″ 4K UHD Smart LED TV

A101 13 Haziran 2024 kataloğunda televizyonlarını yenilemek isteyenler için de güzel fırsatlar var. Philips 65PUS8108 65″ 4K UHD Smart LED TV ile evinizde sinema keyfini yaşayın. 65 inçlik geniş ekranı ve 4K UHD çözünürlüğü ile tüm detayları net bir şekilde görebilirsiniz. Smart TV özelliği ile internet üzerinden içeriklere kolayca erişebilir ve favori uygulamalarınızı kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteli ses ve görüntü teknolojisi ile en sevdiğiniz filmleri ve dizileri mükemmel bir şekilde izleyin. Philips 65PUS8108, 2 yıl garanti ile birlikte geliyor.

65 inç ekran

4K UHD çözünürlük

Smart TV özelliği

2 yıl garanti

Fiyat: 29.999,00 TL

Toshiba 43UL3363DT 43″ 4K Ultra HD Smart LED TV

A101 13 Haziran 2024 kataloğundaki bir başka sevilen televizyon modeli olan Toshiba 43UL3363DT 43″ 4K Ultra HD Smart LED TV ile odanızda mükemmel bir eğlence deneyimi yaşayın. 43 inçlik ekranı ve 4K UHD çözünürlüğü ile tüm içeriklerinizi yüksek kalitede izleyebilirsiniz. Smart TV özelliği ile internete bağlanabilir ve favori uygulamalarınızı kullanabilirsiniz. Kompakt boyutu ile her odaya uyum sağlar ve şık tasarımı ile odanızın dekorasyonuna katkı sağlar. Toshiba 43UL3363DT, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

43 inç ekran

4K UHD çözünürlük

Smart TV özelliği

2 yıl garanti

Fiyat: 10.799,00 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? A101 13 Haziran kataloğunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: ChatGPT YKS çözdü, puanı ile ODTÜ’yü bile kazandı!