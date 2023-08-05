Twitter zorluklarla karşılaştığında, Meta bu fırsatı değerlendirerek sosyal medya alanındaki yeni rakibi Threads’i piyasaya sürdü. Şu anda Threads.net üzerinden erişilebilen Threads, sadece mobil uygulama ile faaliyet gösteryor. Ancak, CEO Mark Zuckerberg’in son tweet’inde ima ettiği gibi değişim için umut vaat ediyor. “Arama ve web önümüzdeki birkaç hafta içinde geliyor,” diyerek ekibinin hızlı yürütme hızını övdü.

İlginizi Çekebilir: WhatsApp Animasyonlu Avatar İşine Girdi!

Threads’in başlangıcı, Twitter’ın azalan popülaritesinden yararlanmak için hızlı bir yanıt olan Meta’nın cesur bir hamlesiydi ve bu kumar sonuç vermiş gibi görünüyor. Ünlü bir gazeteci olan Alex Heath, kısa süre önce Threads’in rekor sürede 100 milyon kayıt topladığını ve önceki tüm tüketici yazılım ürünlerini geride bıraktığını vurguladı.

Reuters, bu kayıtların yarısından fazlasının aktif kullanıcı olarak kalmadığını bildirdi. Özellikle yeni ortaya çıkan bir sosyal medya uygulamasının özelliklerini geliştirmeye devam ettiği düşünüldüğünde, bu tür kullanıcı tutma oranları beklenilebilir. Buna rağmen Zuckerberg, kullanıcı tutma konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Meta, etkileşimi artırmak için geçtiğimiz haftalarda Konular’ın Takip Edilen beslemesini yayınlayarak kullanıcıların sıkı algoritma güdümlü içerikten uzaklaşmasına ve tercih ettikleri çevrelerden gelen gönderilere öncelik vermelerine olanak tanıdı.

Threads’in göze çarpan eksikliklerinden biri, masaüstü web sürümünün olmamasıdır. Bu özellik açıkça yoğun talep görüyor. Hem Threads’i hem de Instagram’ı denetleyen Adam Mosseri, yakında önde gelen kullanıcılara masaüstü sürümünün sunulacağına dair sık sık güvenceler veriyor. Birçok kişi, bu yazar da dahil olmak üzere, masaüstü kullanımına uygun bir sürümü dört gözle bekliyor.

Threads, yerini daha da sağlamlaştırmayı hedeflediği için kapsamlı bir arama işlevinin tanıtılması oyunun kurallarını değiştirebilir. Özellikle gazeteciler için gönderiler içinde arama yapma yeteneği, profesyoneller için son derece değerlidir. Twitter’ın arama özelliği, genellikle haber kaynağı bulma veya doğrulama konusunda etkili olmuştur. Threads’in yaklaşan bu özelliklerle gerçekten de sosyal medya dünyasında bir sonraki büyük şey olması muhtemel.