Meta’nın sosyal ağ uygulaması Threads, iOS platformu için büyük bir güncelleme aldı. Bu güncelleme, kullanıcıların birbirleriyle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasını hedefliyor. İlk çıkışında kullanıcı tabanı oluşturma konusunda bazı zorluklar yaşayan Threads, yeni özelliklerle bu sorunları gidermeyi ve daha fazla kullanıcıyı platforma çekmeyi hedefliyor.

Yeni güncelleme ile Threads’a eklenen en önemli özellik, etkinlik akışına entegre edilen ‘Takipler’ sekmesi. Bu özellik, kullanıcıların en son kimler tarafından takip edildiklerini görebilmelerini ve bu kişileri geri takip etmeyi kolaylaştırıyor. Güncelleme ayrıca, kullanıcıların farklı dillerdeki gönderi metinlerini çevirebilmesini sağlayarak, kültürler arası etkileşimi teşvik ediyor. Takip edilmeyen kullanıcılara abone olabilme özelliği de getirilen yeni özellikler arasında. Bu sayede kullanıcılar, zaman çizelgeleri karışmadan bildirim alabilecekler.

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Bazı özellikler, sunucu tarafında aktivasyon gerektirdiği için hemen kullanılamayabilir. Ancak Meta, bu özelliklerin gün sonuna kadar tamamen işlevsel olmasını hedefliyor. Ne yazık ki, Android kullanıcıları için bu güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bu yeni özelliklerin yanı sıra, bazı kullanıcılar uygulamanın kronolojik bir akış, doğrudan mesajlar veya hashtag’ler gibi özelliklere sahip olmamasını eleştirebilir. Ayrıca, uygulamanın tam bir web sürümünün olmaması, bilgisayarlarda kullanılabilirliğini sınırlıyor. Ancak bu ilk güncelleme, Meta’nın kullanıcı geri bildirimlerini önemsediğini ve Threads’u zamanla geliştirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

İlk çıkışının ardından kullanıcı sayısında beklenen bir düşüş yaşayan Threads, Meta için kullanıcı ilgisini sürdürme zorluğu oluşturuyor. Meta, kullanıcı tabanını genişletmek ve sosyal medya ortamında rekabetçi kalmak için Avrupa Birliği’nde potansiyel bir lansman da dahil olmak üzere erişimini genişletme ve özellik eşitliğini sağlama adımlarını planlıyor.