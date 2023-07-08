Elon Musk’ın öncülüğündeki Twitter’da bir süredir kullanıcıların tepkisini çeken kararlar alınıyordu. Kullanıcıların yoğun tepkilerini fırsata çeviren Mark Zuckerberg ise Twitter’a alternatif olarak Threads isimli bir uygulamasını kullanıma sundu. Birçok kullanıcı Twitter benzeri bu uygulamayı merak ederek indirdi ve hesap açtı. Kullanıcıların Instagram’da takip ettiği kişileri tek tuş ile takip etme kolaylığı sunan Threads birçok kişinin ilgisini çekti.

Ancak Threads uygulamasını indirip hesap açanlar bir süre sonra uygulamayı beğenmeyip hesaplarını silmeye çalıştı. Bunu yapmaya çalışanlar ise Threads hesabının silinmesi durumunda Instagram hesabının da silineceği uyarısını aldılar. Kullanıcıları uygulamada tutmak için yapılan bu hamle birçok kişiyi oldukça kızdırdı.

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Instagram Başkanı Adam Mosseri, Meta’nın sorunun farkında olduğunu ve bir geçici çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı ve kullanıcılara şimdilik hesaplarını devre dışı bırakmalarını önerdi.

Twitter’ın hamlelerinden sıkılan insanlar Threads uygulamasını indirmişti. Ancak Threads gelir gelmez bu şekilde kullanıcıları kısıtlayan hamlelerle ömrünü çok devam ettiremez gibi duruyor. Zaten insanlar bu baskıcı tavırlardan sıkıldığı için Threads’e geçmişti. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarında Hardware Plus olarak zaten bulunuyorduk. Threads’in açılmasından sonra artık orada da aktifiz. Threads kullanıyorsanız alttaki bağlantıdan Threads hesabımızı da takip edebilirsiniz.