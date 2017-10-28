Thor: Ragnorak Hem Eleştirmenler Hem de Seyircilerden Tam Not Aldı!

Dün itibariyle “dünya çapında” gösterime giren Thor: Ragnorak, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not almayı kolayca başardı.

Kadrosunda; Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston ve Idris Elba gibi birbirinden ünlü oyuncuların bulunduğu ve yönetmenliğini Taika Waiti’nin üstlendiği Thor: Ragnorak, 25 Ekim 2017’den itibaren 28 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Üstelik bu rakama, Marvel-Disney işbirliğinin en güçlü olduğu Amerika Birleşik Devletleri dahil değil. Yapım, 5 Kasım 2017’de Amerika Birleşik Devletleri’nde gösterime girecek.

Yapımın şimdiden gösterime girdiği ülkeler arasında Türkiye de var. Buna ek olarak Uzak Doğu ve Batı Avrupa ülkelerindeki sinemaseverler, filme yoğun ilgi gösterdiler.

Film; IMDB’de 8.3/10, Rotten Tomaetos’da 9.5/10 gibi puanlar elde etmeyi başardı.

Thor: Ragnorak’ın dünya çapında 1 milyar dolar gişe hasılatı sınırına yaklaşma bekleniyor.