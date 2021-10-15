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Akıllı Telefonlar

THH’den Distribütör (Cepport) Garantili Xiaomi Telefon İçin Para İadesi Kararı

Belki hatırlayanlar olacaktır; kanalımızın eski takipçilerinden Cem Özen ile çektiğimiz Xiaomi Mi Mix 2S denetim videosunu 3 Şubat 2020’de yayınlamıştık. Cem o videoda (https://youtu.be/BR1tY2h-_0A adresinden ulaşılabilir) telefonundan çok memnun olduğunu ama pilde yaşadığı erozyon nedeniyle servise gideceğini söylemişti. Aynı sorun nedeniyle iki kere KVK servise giden Cem ile Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle telefonun ithalatçısı Cepport doğrudan kontak kurmuştu.

Cepport’un da iki kere servise aldığı ve her iki seferinde de “oldu” dediği telefonun pil performansı iyileşmeyince Cem Tüketici Hakem Heyeti’ne (THH) başvurdu. Bu videoyu bilinçli bir tüketicinin benzer durumlarda nasıl hareket edebileceği konusuna güzel bir örnek olduğu yayınlıyoruz. Ayrıca konuyu takip edip sonuçlarından sizleri de haberdar etmek istedik. İyi seyirler dileriz.

#THH #TüketiciHakemHeyeti #Paraİadesi

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Eren İmdat

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